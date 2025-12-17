Polska wysyła żołnierzy na misję NATO. Jest podpis Nawrockiego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało komunikat, że prezydent podjął decyzję o podpisaniu postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Grupy Zadaniowej NATO.

Chodzi o misję wojskową na Morzu Bałtyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim w celu "utrzymywania bezpieczeństwa żeglugi sojuszniczej przez poszukiwanie, patrolowanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych".

Rzecz dotyczy głównie arsenału z czasów obu wojen światowy, który jest potencjalnie niebezpieczny dla żeglugi. Żołnierze mają oczyszczać morze między innymi z min.

Polska ma łącznie wysłać grupę liczącą do 70 żołnierzy "wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem". Ich misja potrwa od 1 stycznia do 15 sierpnia 2026 roku.

BBN podkreśla w komunikacie, że misja ma na celu również "budowanie świadomości operacyjnej przez patrolowanie szlaków oraz prezentację obecności, jedności i determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Mark Rutte złoży wizytę w Polsce

Dziennikarz Polsat News Michał Stela przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w czwartek czekają nas dwa "mega ważne wydarzenia".

"Historyczny moment – pełna gotowość operacyjna baterii Patriot z IBCS" – napisał na platformie X dziennikarz. Jak podkreślił, od tego dnia Warszawa będzie najlepiej chronioną stolicą Europy przed atakiem balistycznym i jądrowym".

Z informacji przekazanej przez dziennikarza wynika również, że tego samego dnia wczesnym popołudniem do Polski przyleci sekretarz generalny NATO Mark Rute. Michał Stela pisze tu o "pilnej wizycie". Jej celem ma być pokazanie zaangażowanie Sojuszu na wschodniej flance.

W planach wizyty sekretarza generalnego NATO są odwiedziny polskich i sojuszniczych żołnierzy oraz spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

