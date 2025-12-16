"Pilna wizyta". Szef NATO odwiedzi Polskę

O pilnej wizycie szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce informuje Polsat News.

Mark Rutte złoży wizytę w Polsce

Dziennikarz stacji Michał Stela przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w czwartek czekają nas dwa "mega ważne wydarzenia".

"Historyczny moment – pełna gotowość operacyjna baterii Patriot z IBCS" – napisał na platformie X dziennikarz. Jak podkreślił, od tego dnia Warszawa będzie najlepiej chronioną stolicą Europy przed atakiem balistycznym i jądrowym".

Z informacji przekazanej przez dziennikarza wynika również, że tego samego dnia wczesnym popołudniem do Polski przyleci sekretarz generalny NATO Mark Rute. Michał Stela pisze tu o "pilnej wizycie". Jej celem ma być pokazanie zaangażowanie Sojuszu na wschodniej flance.

W planach wizyty sekretarza generalnego NATO są odwiedziny polskich i sojuszniczych żołnierzy oraz spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

System Patriot w Wojsku Polskim i pierwsze takie ćwiczenia. "Game changer"

Jak przypomina Polsat News, kluczowy etap wdrożenia systemu obrony Patriot do służby w Wojsku Polskim w ramach I fazy systemu WISŁA miał swój początek na toruńskim poligonie we wrześniu 2022 roku. Pierwsze strzelanie z użyciem tego amerykańskiego sprzętu odbyła się trzy lata później w ramach ćwiczeń "Żelazny Obrońca". Ich organizacja była odpowiedzią na rosyjskie manewry Zapad-25. Szef MON podkreślał wówczas, że Polska ma trzecią co do wielkości armię w NATO. Aby jednak utrzymać pozycję na podium, tłumaczył, konieczna jest organizacja takich ćwiczeń jak właśnie te w Ustce. – Ćwiczenia ze strzelania, pierwszy raz w historii Polski, na polskiej ziemi z systemu Patriot. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną – mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał wtedy uwagę, że systemem IBCS dysponują jedynie Amerykanie i Polacy, ale to Wojsko Polskie wdrożyło je szybciej. – W Stanach Zjednoczonych z takiego systemu strzelano tylko w ramach testów fabrycznych, w Polsce odbyło się pierwsze strzelanie przez jednostkę liniową, która w tym wypadku broni Warszawy, to game changer – wskazywał minister.

