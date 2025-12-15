Zabójstwo 12-latki w Jeleniej Górze. Policja: Ustalono osobę nieletnią

Funkcjonariusze potwierdzili, że w toku śledztwa ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tą tragedią. Zwłoki dziewczynki odnaleziono ok. godz. 14:50 w rejonie ulicy Wyspiańskiego, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do zabójstwa, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.

Według komunikatu policji, który został opublikowany ok. godziny 19:00, osoba nieletnia została wytypowana w związku ze sprawą, jednak ze względu na dobro postępowania oraz ochronę praw nieletnich służby nie ujawniają szczegółów. Nieoficjalnie media podają, że zatrzymana może być 14-letnia uczennica tej samej szkoły, co ofiara, jednak policja nie potwierdza szczegółów personalnych.

Reakcje i działania lokalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, Paweł Domagała, wyraził wstrząs i żal z powodu tragedii. W rozmowach z mediami opisał zmarłą jako pogodną, wzorową uczennicę osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywnie uczestniczącą w konkursach i zajęciach wolontariatu szkolnego.

Władze miasta Jeleniej Góry zwołały sztab kryzysowy. Zapowiedziano, że we wtorek lekcje w SP nr 10 zostaną skrócone, a rozpoczną się od zajęć z psychologami i pedagogami. Ponadto planowane są dyżury specjalistów także w innych placówkach oświatowych oraz poradniach, aby wesprzeć uczniów, rodziców i nauczycieli w związku z tragicznymi okolicznościami.

Stan śledztwa

Policja i prokuratura zabezpieczają materiał dowodowy i kontynuują czynności procesowe, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu zdarzeń. Funkcjonariusze podkreślają, że na obecnym etapie postępowania nie mogą udzielać większej ilości informacji.

"Ze względu na dobro śledztwa oraz ochronę osób nieletnich, nie udzielamy więcej informacji. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłej dziewczynki" – przekazała jeleniogórska policja w oficjalnym komunikacie.

