Brutalny zabójca zwolniony z aresztu. Będzie walczył na Ukrainie

56-latek dokonał makabrycznej zbrodni 17 października br. w mieście Nowoberiezowskie. Powodem miał być... surowy obiad. Między Chuzinem a jego małżonką doszło do kłótni, w wyniku której mężczyzna zamordował kobietę. Rosjanin przez jakiś czas ukrywał ciało w szklarni, ale później postanowił je poćwiartować i zakopać. Ostatecznie mieszkaniec obwodu sierdłowskiego obdarł zwłoki ze skóry.

Sprawca przyznał się do winy, ale wyszedł. Pojedzie na Ukrainę

W toku śledztwa 56-latek przyznał się do zabójstwa. Jak podaje "The Moscow Times", w czasie postępowania mężczyzna zachowywał się nieobliczalnie.

Chociaż Rafisowi Chuzinowi groziło 15 lat więzienia, nie trafi do więzienia. Zatrzymany podpisał bowiem kontrakt z rosyjskim resortem obrony na udział wojnie. Kreml w obliczu ogromnych strat na froncie, kusi przestępców perspektywą ułaskawienia po odbyciu służby.

Najprawdopodobniej mieszkaniec obwodu sierdłowskiego trafi do jednostki szturmowej. "Nie miał doświadczenia bojowego, ale zdecydował się pójść. Najwyraźniej nie chce siedzieć w więzieniu. Od tygodnia jest w Donieckiej Republice Ludowej" – powiedział brat Rafisa Chuzina, Raszit.

Kłopoty Rosjan na froncie

Władimir Czyrkin, były dowódca rosyjskich wojsk lądowych stwierdził, że armia nie była przygotowana do wojny, a mieszkańcy Ukrainy są przeciwko Rosji. – Dostaliśmy bolesną lekcję – powiedział.

Rosja po raz kolejny była nieprzygotowana do wojny, tak jak w poprzednich latach i stuleciach – mówił Czirkin w rosyjskim radiu RBK. Jego zdaniem, Rosjanie nie docenili wroga i przecenili własne siły.

Oficer wystawił negatywną ocenę służbom wywiadowczym, sugerując wprost, że przed inwazją okłamały prezydenta Władimira Putina w sprawie nastrojów społecznych panujących na Ukrainie.

– W istocie kierownictwu państwa przedstawiono fałszywe informacje, że 70 proc. ludności Ukrainy było za nami, a 30 proc. przeciw. Okazało się, że było dokładnie odwrotnie. 30 proc. było za nami, a 70 proc. było przeciw – oświadczył Czyrkin, cytowany przez niezależny portal The Moscow Times.

