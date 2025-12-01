Nowe informacje z frontu. Takie postępy osiągnęła Rosja

O tym, że armia rosyjska poczyniła największy od roku postęp na froncie na Ukrainie, poinformowała agencja AFP, powołując się na raport otrzymany od amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosja zdobyła w listopadzie 710 km kwadratowych Ukrainy

ISW w swoim raporcie podaje, że w ciągu jednego miesiąca Rosja zdobyła 710 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Stanowi to drugi co wielkości postęp sił rosyjskich od listopada ubiegłego roku. Wówczas to rosyjskie wojsko opanowało 725 kilometrów kwadratowych.

Zgodnie z raportem, Rosja zdobyła 19,3 proc. terytorium Ukrainy, z czego około 7 proc. – czyli Krym i część Donbasu – znajdowało się pod kontrolą Rosji przed rozpoczęciem pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Od początku 2025 roku Rosja opanowała prawie 5,4 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy, co daje o prawie 2 tys. kilometrów kwadratowych więcej niż w tym samym okresie w roku 2024 – wynika z raportu ISW.

Plan pokojowy USA dla Ukrainy

Agencja AFP, komentując raport, podkreśliła, że mimo zajęcia dużej liczny terenów Ukrainy, postępy Rosji w obwodzie donieckim wyhamowywały w poprzednim miesiącu. Przekazanie Rosji całego tego obwodu było jednym z warunków 28-punktowego planu pokojowego USA dla Ukrainy. Plan został później zredukowany do 19 punktów. Obecnie obradują nad nim delegacje USA i Ukrainy.

W poprzednim miesiącu w obwodzie donieckim Rosja zdobyła tereny o powierzchni 130 kilometrów kwadratowych. Najbardziej zacięte walki toczą się obecnie w rejonie Pokrowsk. Armia ukraińska blokuje tam próby szturmu miasta przez małe grupy rosyjskiej piechoty.

Największe postępy w listopadzie rosyjska armia osiągnęła w obwodzie zaporoskim, gdzie zdobyła 272 kilometrów kwadratowych. Oznacza to, że Rosja zdobyła tam tyle, ile udało się jej zająć w ciągu czterech poprzednich miesięcy.

Z kolei w obwodzie dniepropietrowskim Rosja opanowała w poprzednim miesiącu prawie 200 kilometrów kwadratowych.

