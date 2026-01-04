„Do Rzeczy” nr 2: Prawdziwa przyczyna wojny w PiS 

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Demokracja w Polsce jest zagrożona – ostrzega Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Godząc się, jak czyni to siłą rozpędu obecny lewicowo-liberalny rząd, na wchłanianie Polski przez „państwo europejskie”, w istocie „zaszywamy się w worku z trupem”. Projekt unijny jest martwy jak solony śledź, maskuje już tylko kolejną inkarnację niemieckiego, bismarckowskiego imperializmu. Czy nieskrywane odbieranie Polsce niepodległości obudzi wreszcie reakcję Polaków? – rozważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Ucieczka do Niepodległości”.

– W Cesarstwie Rzymskim stadiony urosły w sensie dosłownym i symbolicznym. Przeobraziły się w miejskie areny, swego rodzaju popkulturowe centra, w których serwowano każdemu dostępną rozrywkę. Jej brak lud odczuwał równie dotkliwie jak niedostatek. I zamieszki gotowe – zauważa Monika Małkowska w tekście “Widoki z trybun”.

– Gdyby ustawa proponowana przez prezydenta Karola Nawrockiego weszła w życie, państwo miałoby prawne podstawy do wywłaszczenia chińskiego współwłaściciela gdyńskiego portu. W praktyce dałoby to możliwość zastąpienia chińskiej kontroli nad portem przez amerykański fundusz BlackRock – stwierdza Konrad Smuniewski w tekście “Zyskać na handlu z Chinami”.

– Książka dr. Grzegorza Rossolińskiego-Liebego stawia polskich urzędników administracyjnych pod okupacją niemiecką nawet nie na równi z nazistowskimi katami narodu polskiego i żydowskiego. Autor stara się uzasadnić tezę o większym nawet zaangażowaniu Polaków w Szoah niż ledwo wzmiankowanych w publikacji Niemców – pisze Witold Mędykowski w artykule “Czy prawda potrzebuje obrońców?”.

– Państwo Putina nadal będzie prowadzić politykę wielokulturowości, choć w innym wydaniu niż na Zachodzie. Wyjątek uczyni dla Ukraińców, którzy mają stać się stuprocentowymi Rosjanami. Takie są założenia nowej strategii polityki narodowościowej, podpisanej niedawno przez gospodarza Kremla – informuje Maciej Pieczyński w tekście “Ukraińcy, czyli Rosjanie”.

W najnowszym numerze również Paweł Chmielewski rozważa, dokąd nas zaprowadzi germanizacja polskiego katolicyzmu.

