"Paraliż UE". Sikorski wytyka, dostał szybką odpowiedź

W czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił doroczne expose z planami dot. polityki zagranicznej RP w 2026 roku. W Sejmie oprócz parlamentarzystów i dyplomatów, obecni są prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Znaczną część swojego wystąpienia Sikorski poświęcił zagrożeniu wojną. Z tego wątku płynnie przeszedł do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a później z Europą. Tu pojawił się temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szef MSZ przekonywał, że nie prowadzi ono do utraty suwerenności. Jego zdaniem jest wręcz odwrotnie. – To dzięki odzyskaniu suwerenności, mogliśmy przystąpić do UE – mówił.

– Polskie Ordo Iuris, węgierskie rządowe Kolegium Macieja Korwina we współpracy ze środowiskami amerykańskich nacjonalistów wspólnie budują program na rzecz paraliżu Unii. Najpierw planują ją zepsuć, a następnie krytykować za to, że nie działa – powiedział w Sejmie Sikorski. Jak dodał, rozpad Unii przyniósłby "nieograniczony, narodowy egoizm, o którym niektórzy, także na tej sali (sejmowej – red.), marzą".

Sikorski dostał odpowiedź

Szef MSZ doczekał się komentarza ze strony Ordo Iuris. "Tak! Unia Europejska w obecnej formie nie przetrwa. Jest politycznym, gospodarczym, konkurencyjnym, moralnym BANKRUTEM. Albo zbudujemy nową formułę współpracy w Europie, opartą na poszanowaniu suwerenności państw i demokratycznej woli narodów, albo stoczymy się w niebyt po wyboistej ścieżce europejskiej dyktatury" – napisał Kwaśniewski. "Panu ministrowi dziękuję za docenienie naszych wysiłków, w imieniu ekspertów i darczyńców Instytutu Ordo Iuris" – napisał prezes organizacji, mec. Jerzy Kwaśniewski.

Głos w mediach społecznościowych zabrał też członek zarządu instytutu, Łukasz Bernaciński. Ocenił, że fragment wystąpienia Sikorskiego dotyczący UE "jest daleki od rzeczywistości i logiki". "Krytyka funkcjonowania UE jest w Polsce obecna od kilkunastu lat. Czyli teza powinna brzmieć: najpierw krytykują, a później próbują zepsuć, żeby powiedzieć, że mieli rację" – napisał.

