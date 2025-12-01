Rosja może się nie zgodzić, ale Witkoff rzeczywiście leci po pokój

W poniedziałkowym odcinku na swoim kanale "Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu" dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, komentował m.in. sprawę zaplanowanego we wtorek spotkania delegacji USA i Rosji. Amerykańską delegację podejmie w Moskwie prezydent Władimir Putin.

– Amerykańscy komentatorzy twierdzą, że Witkoff leci po koniec wojny. Mamy oczywiście bardzo poważne zawirowania w polityce amerykańsko-ukraińsko-rosyjskiej [...] Najwięcej dzieje się między Ukrainą a Amerykanami. Amerykanie mieli przez cały weekend naciskać na Ukrainę, żeby jednak zgodziła się na znaczące ustępstwa terytorialne wobec Rosji i generalnie na znaczące ustępstwa, twierdząc słusznie, że w innym przypadku nie dojdzie do zawieszenia broni i zakończenia wojny – powiedział Szewko.

Szewko: Witkoff leci do Rosji po pokój

– „Politico” pisze, że Amerykanie chcą teraz ominąć Zełenskiego w konsultacjach z Putinem. Teraz uzgodnić z nim coś mniej więcej na podstawie tego, co zostało przedstawione w Genewie, w planie Witkoffa-Uszakowa i ewentualnie podczas ostatnich rozmów, dogadać się i przywieźć coś już gotowego do akceptacji – dodał.

– W związku z tym Witkoff rzeczywiście leci tam po pokój, nie leci już teraz na kolejne konsultacje. Oczywiście wszystko zależy od strony rosyjskiej. Moskwa, pomimo jednak dość zaawansowanych ustępstw może nie chcieć się zgodzić – powiedział. Jak dodał, Kreml może oznajmić, że wygrywa na polu bitwy, co zresztą Putin jasno komunikuje. – Amerykanie chcą natomiast jak najszybciej sfinalizować umowę pokojową – przypomniał, zaznaczając, że Waszyngton niekoniecznie jest natomiast zainteresowany, by zapadło rozstrzygnięcie korzystne dla Kijowa. Władze Ukrainy z kolei obawiają się, że zostaną podjęte decyzje ponad ich głowami, podkreślił.

USA doprowadzą do zakończenia wojny o Ukrainę?

Prace nad projektem planu pokojowego toczą się bardzo intensywnie. 23 listopada w Genewie delegacje USA i Ukrainy prowadziły dwustronne negocjacje. Następnie w Abu Zabi odbyły się rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską. 26 listopada z prezydentem Zełenskim spotkał się wysłannik Waszyngtonu Dan Driscoll. W weekend delegacje USA i Ukrainy rozmawiały na Florydzie.

Wiadomo, że projekt planu pokojowego, który opublikowały media różni się nieco od projektu, który dostały do rozpatrzenia władze Rosji i Ukrainy. W to

Zakończenie wojny o Ukrainę było jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. Po przystąpieniu tego zadania prezydent USA przyznał, że nie sprawdziło się to, co sobie wyobrażał – że doprowadzenie do końca tego konfliktu będzie proste.

