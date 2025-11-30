Gra sprzecznych interesów

Powód jest prosty: zbyt wielu ma zbyt wiele do stracenia, żeby mogło się to skończyć w inny sposób.

Inaczej niż większość polskich komentatorów i ekspertów uważam, że przygotowany razem z Rosjanami projekt dawał szansę na zawarcie porozumienia i zakończenia wojny. Uwzględniał bowiem – a to jest warunek kluczowy – realną sytuację na froncie. Nie przyznawał Moskwie niczego więcej niż to, co i tak sobie wywalczyła, pozwalał natomiast przetrwać Ukrainie. Koszty byłyby dla niej znaczące, ale i tak niższe niż te, które będzie ponosiła, jeśli rozmowy ulegną zawieszeniu. Po prostu z każdym kolejnym miesiącem pozycja negocjacyjna Kijowa słabnie. Jeszcze w marcu 2022 r. ukraińscy politycy mogli zawrzeć porozumienie na nieporównanie