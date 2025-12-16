Mercosur, czyli słabość polityki zagranicznej RP

Po pierwsze, oznacza to słabość rolniczej Europy Południowej, bo układ unijno-latynoamerykański jest korzystny dla eksportu europejskich towarów przemysłowych i importu stamtąd produktów rolno-spożywczych. Stracą więc na tym Francja, Włochy, Portugalia czy Grecja.

Po drugie, pogrążone w kryzysie gospodarczym Niemcy pokazują jednak sprawność swoich struktur polityczno-dyplomatycznych i sprawczość. To Berlin przecież będzie głównym beneficjentem umowy z Mercosurem, gdy chodzi o europejski eksport.

Po trzecie, traci na tym polskie rolnictwo, a więc Polska. Rzeczpospolita jest w sytuacji zupełnie innej niż rzeczone Niemcy z ich mikrorolnictwem (poza Bawarią). Nasze państwo jest jednym z dwóch krajów UE o największym procencie osób zatrudnionych w sektorze rolnym (obok Grecji).

Sprawa umowy Unia Europejska – Mercosur pokazuje jednak słabość obecnego rządu w Warszawie na arenie międzynarodowej. Zapowiedzi o stworzeniu mniejszości blokującej układ z Mercosurem okazały się żenującymi medialnymi przechwałkami, które miały być tylko kupieniem czasu u polskich wyborców.

Skądinąd słabość rządu koalicji 13 grudnia, jej brak sprawczości w sprawie umowy z Mercosurem, pokazuje szerszą kwestię: kruchości, nieskuteczności obecnej polityki zagranicznej RP. Jest ona przede wszystkim reaktywna. Nie ma żadnych własnych scenariuszy, własnego planu, własnej gry. Założenie, że wystarczy "śpiewać w unijnym chórze" okazało się absolutnie katastrofalne. Okazało się, że nie jest to chór, tylko chórek. Do tego Polska jest do niego zapraszana raz "na ruski rok". Spektakularnie to widać w kontekście rozmów pokojowych dotyczących Europy Wschodniej. Mimo że Polska jest jedynym krajem członkowskim i UE, i NATO, który graniczy zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, to jesteśmy traktowani jako piąte koło u unijnego wozu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że obecny rząd koalicji 13 grudnia gwarantuje, że w tym obszarze nic się nie zmieni, czyli Polska dalej będzie klientem większych państw Europy Zachodniej.

