Ufają im bardziej niż własnym rządom. Zaskakujące wyniki sondażu

Badanie Eurobarometru przeprowadzone jesienią wykazały, że instytucjom Unii Europejskiej ufa średnio 48 proc. mieszkańców Wspólnoty. Co ciekawe, zaufanie do rządów krajowych wyraża sporo mniej, bo 33 proc. z nich.

Ufają instytucjom UE niż rządom krajowym. Wyniki tych państw zaskakują

Różnica ta okazuje się jeszcze większa w przypadku trzech krajów bałtyckich: Łotwy, Estonii i Litwy.

W pierwszym z krajów zaufanie do unijnych instytucji deklaruje aż 55 proc, podczas gdy rządowi krajowemu ufa jedynie 31 proc. Łotyszy. "W większości krajów UE wskaźnik ten nie sięga nawet 40 proc. Innymi słowy, Łotysze postrzegają UE jako instytucję znacznie bardziej wiarygodną i przewidywalną niż ich własne rządy" – zauważa serwis lsm.lv.

Podobnie wysokie poparcie dla UE obserwujemy w Estonii. Tu mowa o wyniku na poziomie 52 proc. Jednocześnie estońskiemu rządowi uda już tylko 36 proc. obywateli.

Na szczególną uwagę zasługuje również Litwa. W tym kraju zaufanie do instytucji UE deklaruje aż 66 proc. obywateli. Dramatycznie, bo o 11 pkt. proc., spadło w ostatnich latach zaufanie Litwinów do rządu krajowego. Obecnie wynosi ono 34 proc.

Europejczycy nie mają wątpliwości. Ich kraje skorzystały na członkostwie w UE

To jednak nie jedyne wnioski z najnowszego badania Eurobarometru. Dowiadujemy się z niego również, że aż 74 proc. mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że ich kraje skorzystały na członkostwie we Wspólnocie. To jeden z najwyższych wyników ostatnich lat. W tym aspekcie prym także wiodą kraje bałtyckie, gdzie odsetek ten jest jeszcze wyższy niż europejska średnia.

"Nawet przy krytycznym nastawieniu do polityki krajowej, członkostwo w UE w regionie bałtyckim jest postrzegane jako wsparcie strukturalne – gospodarcze, polityczne i oparte na wartościach" – czytamy.

