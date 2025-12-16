"Po co zawracać głowy ludziom?". Kaczyński doczekał się odpowiedzi na swoje słowa

Jarosław Kaczyński podczas rozmowy na Kanale TAK! został zapytany o pakt senacki na prawicy.

– Nie toczą się, ale biorę to pod uwagę. Uważam, że to jest dobre i racjonalne rozwiązanie. Chcemy, żeby proporcje sił między partiami były tutaj wzięte pod uwagę. Nic więcej. Nie chcemy więcej niż ważymy, ale chcemy jednak, żeby to było tyle, ile będziemy ważyć w tym momencie, w którym to porozumienie będzie zawierane – odpowiedział prezes PiS.

Bosak: Tematy zastępcze

Pytany o wypowiedź prezesa PiS wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stwierdził, że rozmowy o możliwym pakcie senackim, czy nawet przyszłej koalicji Konfederacja-PiS to "tematy zastępcze". Jego zdaniem, opozycja powinna skupić się na bieżących problemach.

– Uważam, że należy zabrać się za porządną kontrolę tego, co robi rząd. PiS powinien przestać zajmować się sam sobą, swoimi frakcjami, paktami, podziałem stanowisk, mandatów w Senacie. To jest temat zastępczy, w tym sensie, że nie ma wyborów. Jak trzeba będzie negocjować listy, to politycy usiądą, przeprowadzą negocjacje. Są w tych rzeczach doświadczeni, zrobią to w parę tygodni. Po co tym zawracać głowy ludziom? – powiedział.

Polityk odniósł się także do doniesień o konflikcie w łonie partii Kaczyńskiego. Bosak stwierdził, że "trwa normalne bicie piany", a "kawa wyklucza herbatę". Opozycja powinna w pierwszej kolejności rozliczać rząd, a nie zajmować się sobą.

– Jeżeli będziemy mówić o rozgrywce frakcji w PiS, to nie powiemy o niszczeniu polskiego rolnictwa, cenach ciepła czy negatywnych decyzjach UE. To są rozproszenia, w które jesteśmy wciągani, by nie zajmować się istotnymi sprawami. Jest jedna osoba, której bardzo zależy, żebyśmy się tym zajmowali. To premier Donald Tusk. Uważam, że PiS bardzo mocno tańczy w cyrku Tuska, wchodzi w personalne kwestie w takie szarpanie się zamiast skupienia na istocie rzeczy – wskazał.

