"Partnerstwa nigdy nie było". Bosak brutalnie o relacjach z Ukrainą

Krzysztof Bosak był we wtorkowy poranek gościem programu "Graffiti" na antenie Polsat News. W rozmowie poruszony został temat wczorajszego szczytu w Berlinie ws. Ukrainy. Wicemarszałek Sejmu przyznał, że na razie rozmowy te nie budzą jego optymizmu. Ocenił, że mamy obecnie inflację spotkań międzynarodowych, z których na razie nic nie wynika.

Bosak: Prawdziwego partnerstwa między Polską a Ukrainą nigdy nie było

Polityk Konfederacji pytany był również o relacje polsko-ukraińskie. Tu padłu bardzo gorzkie słowa. – Moim zdaniem tak działał rząd PiS-u. Mówił na wszystko: tak, bezwarunkowo, wszystko dla Ukrainy. Ukraina nam wtedy mówiła: no okej, jak bezwarunkowo, to bezwarunkowo, to my wam nic nie damy – powiedział Bosak.

Dopytywany, czy w związku z taką oceną sytuacji, zgodziłby się ze słowami prezydenta Karola Nawrockiego, które padły w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że w stosunkach z Ukrainą straciliśmy element partnerstwa, odparł: "Nie zgodzę się z tymi słowami, bo żeby coś stracić, to trzeba coś mieć. Uważam, że prawdziwego partnerstwa między Polską a Ukrainą nigdy nie było".

"Twarda rywalizacja" między Ukrainą a Polską

Według wicemarszałka Sejmu, na linii Warszawa-Kijów mieliśmy do czynienia z "twardą rywalizacją". – Dlaczego? Bo Ukraińcom to partnerstwo nie było nigdy potrzebne. Oni prowadzą po prostu swoją twardą politykę swoich interesów. Tak było przed wojną, tak jest w trakcie wojny i obawiam się, że tak będzie również po wojnie – tłumaczył. Bosak zgodził się z sugestią, że polska klasa polityczna okazała się w tym aspekcie naiwna.

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem Krzysztof Bosak ocenił ponadto, że Polska weszła w pomoc dla Ukrainy za głęboko i za mocno.

