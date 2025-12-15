Tusk ma "radę" dla Nawrockiego. Chodzi o Ukrainę

Premier we wpisie na portalu X odniósł się do słów Karola Nawrockiego, jakie padły w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Nawrocki stwierdził, że "premier nie jest szanowanym graczem" przez zagranicznych partnerów. – Robię, co mogę na arenie międzynarodowej. Skoro Donald Tusk nie może się dodzwonić, to rozwijam formaty takie jak Grupa Wyszehradzka i inicjatywa Trójmorza. W ciągu zaledwie czterech miesięcy prezydentury zadbałem o to, żeby żołnierze amerykańscy pozostali w Polsce, mimo że w innych częściach Europy sytuacja się zmienia. Podczas jednej wizyty w Białym Domu, u prezydenta Donalda Trumpa, udało się ustabilizować relacje polsko-amerykańskie – stwierdził prezydent.

Do słów głowy państwa odniósł się już sam zainteresowany. Premier w odpowiedzi udzielił "rady" prezydentowi, przy okazji wbijając mu szpilę.

"Międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy. Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza" – napisał szef rządu na portalu X.

Sondaż: To prowadzi do paraliżu państwa

W ciągu czterech miesięcy prezydentury Karol Nawrocki zawetował 17 ustaw. To więcej niż jakikolwiek prezydent na starcie kadencji. Z kolei rząd przypuszcza bezpardonowe ataki n prezydenta RP, łącząc go z wydarzeniami, na które w rzeczywistości nie ma wpływu.

Najnowsze badanie przeprowadzone dla Wirtualnej Polski nie pozostawia złudzeń co do nastrojów społecznych w sprawie konflikt między "dużym" a "małym" pałacem.

Ankieterzy zapytali Polaków: "Czy Pana/i zdaniem konflikt pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform?".

W sumie aż 76 proc. ankietowanych dostrzega ten problem. W grupie tej 34 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 42 proc. wybrało wariant "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest zaledwie niespełna co piąty badany (18,9 proc.). Tylko 3 proc. respondentów jest "zdecydowanie" przekonanych, że konflikt nie wpływa na paraliż państwa, a 15,9 proc. uważa, że "raczej" tak nie jest. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.

