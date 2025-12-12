Absurdalny wpis Tuska. Połączył Nawrockiego ze sprawą pobicia nastolatka

"Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta" – czytamy na profilu X premiera Polski.

twitter

Rzecznik Nawrockiego: Stan rozdygotania Tuska pogłębia się

Do wpisu Tuska odniósł się Rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. "Premier polskiego rządu, który z ataków na Prezydenta RP uczynił cel swojej politycznej egzystencji nie przynosi Polsce powagi. Niestety, ten stan emocjonalnego rozdygotania Donalda Tuska tylko się pogłębia" – skomentował.

Pobicie nastolatka i atak na autokar kibiców

Tusk nawiązał do sprawy pobicia 13-letniego kibica Bałtyku Gdynia, o które kibice tego klubu oskarżają chuliganów Arki Gdynia. Sprawą zajmuje się policja. Na razie nikogo nie zatrzymano. Do zajścia miało dojść 4 grudnia na ulicy Polnej. Jak czytamy w mediach społecznościowych kibiców Bałtyku Gdynia, 13-letni kibic tej drużyny "został po raz kolejny zaczepiony, a następnie napadnięty przez grupę pięciu dorosłych, 20-letnich chuliganów Arki Gdynia". Druga sprawa, z którą Tusk połączył Nawrockiego jest atak na dwa autokary hiszpańskich kibiców na drodze S8 w miejscowości Podborze niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, której miała dokonać grupa ok. 50 osób.

Premier do prezydenta: I co ci psy zawiniły?

Jeden z najbardziej znamiennych twittów w ostatnich tygodniach Donald Tusk opublikował na X po tym, jak prezydent Nawrocki zawetował ustawę potocznie określaną jako "ustawa łańcuchowa", choć zakres jej regulacji jest o wiele szerszy. Głowa państwa wyjaśniła swoją decyzję w nagraniu, wskazując argumentację i oceniając zawarte w ustawie regulacje za niewykonalne. Nawrocki zapowiedział również własny projekt ustawy, która zakaże trzymania psów na łańcuchach. "I co ci psy zawiniły?" – wyrzucił z siebie wówczas premier polskiego rządu.

Czytaj też:

Europoseł twittuje w stylu Tuska. "Kompromitacja Nawrockiego"Czytaj też:

Budka oburzony. "Szalenie nieodpowiedzialna wypowiedź prezydenta"