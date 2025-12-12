Europoseł twittuje w stylu Tuska. "Kompromitacja Nawrockiego"

W ślad za liderem Koalicji Obywatelskiej idą inni politycy Koalicji Obywatelskiej. Wśród konkurencji politycznej na której szczególnie koncentrują się w ostatnim czasie są przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki, czy Grzegorz Braun, do którego zaczął nawiązywać w swoich wpisach szef rządu.

Gasiuk-Pihowicz rzuca hasło: Kompromitacja Nawrockiego

W piątek europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz wyraziła swoje negatywne emocje wobec prezydenta i jego współpracowników właśnie za pomocą twitta.

"Kompromitacja Nawrockiego i jego Kancelarii postępuje z dnia na dzień. Nie znają się lub okłamują Polaków w sprawie kolejnych wet, a teraz ośmieszają się w temacie MiGów. Tak to jest, jak nie myśli się o interesie państwa, tylko swojej byłej partii" – napisała polityk.

Tusk do prezydenta: I co ci psy zawiniły?

Jeden z najbardziej znamiennych twittów w ostatnich tygodniach Donald Tusk opublikował na X po tym, jak prezydent Nawrocki zawetował ustawę potocznie określaną jako "ustawa łańcuchowa", choć zakres jej regulacji jest o wiele szerszy. Głowa państwa wyjaśniła swoją decyzję w nagraniu, wskazując argumentację i oceniając zawarte w ustawie regulacje za niewykonalne. Nawrocki zapowiedział również własny projekt ustawy, która zakaże trzymania psów na łańcuchach. "I co ci psy zawiniły?" – wyrzucił z siebie wówczas premier polskiego rządu.

Kto podziela diagnozę USA o kondycji UE, ten opowiada za Miedwiediewem i Duginem

Dwa dni temu w innym twicie Gasiuk-Pichowicz grzmiała na Sławomira Cenckiewicza za to, że zgodził się z oceną kondycji Europy pod rządami Komisji Europejskiej zawartej w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. "Szef BBN, najbliższy doradca Nawrockiego do spraw bezpieczeństwa, opowiada herezje o upadku Europy. Za Muskiem, Miedwiediewem i Duginem. Przecież oni sami proszą się o nieszczęście dla Polski. Głupcy lub zdrajcy" – wyzywała prezentujących inne niż ona poglądy polityków.

Gasiuk-Pihowicz nie wyjaśniła w swoim wpisie, co dokładnie ma na myśli, twierdząc, że Cenckiewicz i Nawrocki opowiadają "za Miedwiediewem i Duginem". Prawdopodobnie po prostu zestawiła te postaci wyłącznie dlatego, że one także negatywnie wypowiadają się o Unii Europejskiej. Wniosek? Nawrocki i Cenckiewicz mówią nie swoje zdanie, lecz opowiadają za Miedwiediewem i Duginem.

