"Są granice wprowadzania w błąd". Kosiniak-Kamysz odpowiada Nawrockiemu

Jeśli chodzi o MiG-i, muszę przyznać, przy całej sympatii do pana premiera Kosiniaka-Kamysza i podkreślając, że nasza współpraca wygląda dobrze, w wielu zakresach, uspokajając też opinię publiczną, że jesteśmy z panem (wice)premierem, z ministrem obrony narodowej w wielu sprawach w kontakcie i dochodzimy do porozumienia w wielu zakresach polskiego bezpieczeństwa, ale tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie – powiedział w czwartek (11 grudnia) prezydent.

– Ja takiej informacji nie miałem. Potwierdzałem to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia – dodał.

Do słów Karola Nawrockiego odniósł się szef MON. – Są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej przez przedstawicieli pana prezydenta. Na kłamstwa wielokrotnie powtarzane nie można się godzić – oświadczył.

Dodał, że w rozmowach o przekazaniu Ukrainie MiG-ów-29 uczestniczą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i podał konkretne daty.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jest otwarty na spotkanie z prezydentem.

