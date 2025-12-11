Przydacz do szefa MON: W ostrych słowach zarzuca pan kłamstwo, bardzo nieładnie

Pałac Prezydencki i obóz rządowy spierają się o kwestię przekazania Ukrainie przestarzałych myśliwców MiG-29 polskich Sił Powietrznych. Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że nie jest o niczym informowany. Zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.

Spór o samoloty MiG-29. Przydacz reaguje na zarzuty Kosiniaka-Kamysza

"Premier Kosiniak-Kamysz w ostrych słowach zarzuca kłamstwo. To bardzo nieładnie. Prezydent K. Nawrocki sam wprost wskazał, że nie był w tej sprawie ani konsultowany, ani informowany" – napisał Przydacz w serwisie X.

Wcześniej szef MON poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że przedstawiciele prezydenta uczestniczyli w rozmowach dotyczących MiG-ów-29, ostatni raz 16 września i 4 listopada.

"Nie wiem, z kim WKK utrzymuje relacje i kogo informuje, ale najwyraźniej nie Pana Prezydenta. Do mnie, ani do mojego biura takie informacje nie trafiły. Wczoraj przed konferencją weryfikowaliśmy także te informacje w BBN i także z tego biura otrzymałem wprost wskazanie o braku informacji i braku konsultacji" – oświadczył Przydacz.

"A może Pan Premier Kosiniak-Kamysz wskazałby wprost kiedy dokładnie był u Pana Prezydenta z tą sprawą? Jeśli zaś nie był i nie rozmawiał bezpośrednio, to czy uważa, że taka sytuacja jest optymalna. Zanim zacznie rzucać ostrymi oskarżeniami, warto zrobić rachunek sumienia" – wskazał szef BPM.

Podkreślił, że podczas gdy prezydent odwiedza Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie, "rząd, jak widać, zajmuje się politykierstwem i budowaniem złych emocji".

"Decyzja jeszcze nie zapadła". Komunikat Sztabu Generalnego WP

Wcześniej Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29. SGWP zaznaczył, że decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. W zamian Ukraina miałaby przekazać Polsce technologie dronowe i rakietowe.

"Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" – podało wojsko w komunikacie opublikowanym we wtorek (9 grudnia).