Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Takiej sytuacji nie było od początku wojny

Według danych opublikowanych przez Kiloński Instytut Gospodarki Światowej z siedzibą w Kilonii, zachodnia pomoc wojskowa dla Ukrainy w 2025 r. może być najniższa od 2022 r., kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja.

Podczas gdy Stany Zjednoczone, kraje europejskie i inne państwa zachodnie przeznaczyły średnio około 41,6 mld euro w latach 2022-2024, do początku listopada darczyńcy ci łącznie przekazali Kijowowi w tym roku zaledwie 32,5 mld euro.

Mniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zachód chce kończyć wojnę?

Na początku 2025 r., po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, USA przestały udzielać bezpłatnej pomocy wojskowej Ukrainie. W związku z tym kraje europejskie, w tym UE, Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria i Islandia, zwiększyły swoje pakiety do rekordowego poziomu 20 mld euro w pierwszym półroczu. Jednak od czerwca do listopada kwoty te spadły o połowę i w ciągu pierwszych dwóch miesięcy jesieni europejska pomoc dla Ukrainy wyniosła zaledwie około 4,2 mld euro.

"Aby do końca roku osiągnąć poprzedni poziom wsparcia wojskowego, Europa i inni darczyńcy muszą przeznaczyć dodatkowe 9,1 mld euro, co wymagałoby alokacji ponad dwukrotnie większych miesięcznych kwot niż w poprzednich miesiącach" – napisano w raporcie, którego fragmenty cytuje The Moscow Times.

Włochy tną wsparcie, Hiszpania nie pomaga w ogóle. Co z Francją i Niemcami?

Portal zwraca jednocześnie uwagę na pogłębiające się różnice między krajami europejskimi. Podczas gdy wkład Niemiec we wsparcie Ukrainy wzrósł prawie trzykrotnie, a Francji i Wielkiej Brytanii ponad dwukrotnie, względne kwoty pomocy tych państw pozostają znacznie niższe niż w przypadku krajów skandynawskich – Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

W tym samym czasie Włochy zmniejszyły swoje i tak już niskie wsparcie o 15 proc. w porównaniu z latami 2022-2024. Natomiast Hiszpania nie wysłała w tym roku żadnej nowej pomocy wojskowej na Ukrainę.

