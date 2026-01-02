Korwin-Mikke: Głupiejemy. Ludzie nie rozumieją najprostszych rzeczy

Będę się zajmował pytaniem, kto ma rządzić państwem, a właściwie kto ma rządzić gospodarką? To jest bardzo ważne. To nie jest najważniejsza sprawa, ale oczywiście gospodarka jest rzeczą niesłychanie ważną. Nawet jeden kandydat na prezydenta amerykańskiego dał jego hasło wyborcze – gospodarka, głupcze.

No więc pogadajmy w takim razie o tym, kto ma rządzić gospodarką. Otóż lat temu 40, czyli jeszcze za komuny, wszyscy walczyliśmy z tą komuną i myśleliśmy, że trzeba to po prostu odwrócić, a więc zrobić inaczej niż za komuny. I było to głęboko słuszne postanowienie. Niestety, od tego czasu zniknęła komuna i ludzie z pięciolecia na pięciolecie stają się coraz głupsi i przestają rozumieć, jak działa gospodarka. To jest szokujące doświadczenie, bo wiedziałem, że będziemy głupieć, ale nie myślałem, że aż tak. Otóż, co jest przyczyną tego, że głupiejemy? To, że ludzie nie rozumieją najprostszych rzeczy.