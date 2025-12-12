Meloni rzuciła wyzwanie EBC. Włosi chcą odzyskać kontrolę nad złotem

Senator Lucio Malan, bliski współpracownik Giorgi Meloni, zgłosił do ustawy budżetowej poprawkę, która głosi, że "rezerwy złota zarządzane i przechowywane przez Bank Włoch należą do państwa w imieniu narodu włoskiego".

Europejski Bank Centralny od razu dał Rzymowi do zrozumienia, że nie zgodzi się na takie zapisy. Następniem, już w oficjalnym stanowisku, przekazano że: "EBC nie ma jasności co do konkretnego celu proponowanego przepisu. Z tego powodu, a także w związku z brakiem jakiegokolwiek wyjaśnienia celu proponowanego przepisu, władze włoskie proszone są o ponowne rozważenie proponowanego przepisu, również w celu zachowania niezależności wykonywania podstawowych zadań Banku Włoch związanych z Europejskim Systemem Banków Centralnych na mocy Traktatu". Chodzi o traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2009 r., w którym znajdują się zapisy dot. unii walutowej.

Sprór Meloni z EBC

EBC powołuje się na artykuł 127., który – w interpretacji europejskiej instytucji - zmusza kraje członkowskie do uzyskanie zgody EBC na wprowadzenie zmian prawnych, któreg mogłyby naruszyć interesy tej instytucji.

Szefowa EBC Christine Lagarde już przekazała Giorgi Meloni, że Włochy nie uzyskają zgody na to, by rezerwy złota zarządzane i przechowywane przez Bank Włoch stały się własnością narodu włoskiego.

Wówczas strona włoska zmodyfikowała zapis, który ostatecznie brzmiał: "Rezerwy złota zarządzane i przechowywane przez Bank Włoch należą do narodu włoskiego". EBC jednak prawdopodobnie zawetuje również tę wersję.

EBC walczy o miliardy euro w złocie

Włochom w ostatnich latach udało się bowiem zgromadzić olbrzymie zasoby złota – 2452 ton. Większymi rezerwami dysponują jedynie Stany Zjednoczone oraz Niemcy. Włoskie rezerwy są warte obecnie ok 280 mld euro, a ceny złota wciąż idą w górę.

W przeszłości już trzej premierzy – Romano Prodi, Silvio Berlusconi i Giuseppe Conte – próbowali odzyskać kontrolę nad włoskimi zasobami kruszcu, jednak żaden z nich ostatecznie nie zdecydował się na otwartą wojnę z EBC.

