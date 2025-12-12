Budka oburzony. "Szalenie nieodpowiedzialna wypowiedź prezydenta"

Sztab Generalny Wojska Polskiego potwierdził we wtorek, że trwają rozmowy o przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29, które zbliżają się do końca resursów. "Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP” – czytamy w komunikacie. W zamian Kijów miałby przekazać Polsce technologie dronowe i rakietowe

Budka: Prezydent nie mógł nie wiedzieć

Europoseł Borys Budka komentował w TVP Info zamieszanie wokół przekazania myśliwców MiG-29 Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że taki pomysł nie był z nim konsultowany. – Tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie, ja takiej informacji nie miałem – powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej z prezydentem Łotwy w Rydze.

Zdaniem Budki, prezydent "nie mógł tego nie wiedzieć, są jasne deklaracje premiera Kosiniaka-Kamysza i przedstawicieli BBN".

– To szalenie nieodpowiedzialna wypowiedź prezydenta Nawrockiego. Nie można grać polskim bezpieczeństwem. Ukraina stawiająca opór to gwarant tego, że tuż za naszą granicą nie będziemy mieć wojsk Putina – podkreślił.

Europoseł KO odniósł się także do sugestii szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, który stwierdził, że należy "odwiesić zasadniczą służbę wojskową". Według polityka "nie ma na ten temat mowy, armia powinna być profesjonalna, zawodowa i silna". – Możemy mówić o dodatkowych szkoleniach z obrony cywilnej. To rząd już robi. Pomysły, które płyną z kancelarii prezydenta o przywracaniu obowiązkowej służby wojskowej są bardzo nieodpowiedzialne. Cieszmy się, że ludzie, którzy są związani z prezydentem Nawrockim nie prowadzą dziś polityki, bo mogłoby się okazać, że następnym krokiem tych "pseudojastrzębi" byłoby przymusowe szkolenie – podsumował.

