Rosja pozwała brukselską instytucję. "Najostrzejsza reakcja"

Bank Rosji oświadczył, że plany Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania rosyjskich aktywów są niezgodne z prawem i zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych środków w celu ochrony swoich interesów. W oddzielnym oświadczeniu regulator poinformował, że wnosi pozew do sądu w Moskwie przeciwko brukselskiej instytucji finansowej Euroclear, która zarządza znaczną częścią tych aktywów. Strona rosyjska twierdzi, że działania Euroclear wyrządziły szkodę i uniemożliwiły bankowi zarządzanie funduszami i papierami wartościowymi.

"Mechanizmy bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania aktywów Banku Rosji, a także wszelkie inne formy nieautoryzowanego wykorzystania aktywów Banku Rosji, są niezgodne z prawem i prawem międzynarodowym, w tym naruszają zasady suwerenności immunitetu aktywów" – oświadczył bank centralny Rosji.

Rosja grozi "najostrzejszą reakcją"

Bank powołał się na komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 3 grudnia, w którym przedstawiono dwie możliwe opcje wsparcia potrzeb finansowych Ukrainy w latach 2026-2027. W ramach pierwszej Komisja mogłaby pożyczyć środki od unijnych instytucji finansowych, które posiadają zamrożone aktywa rosyjskiego banku centralnego, aby udzielić Ukrainie pożyczki na reparacje.

Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie twierdzili, że takie działania spotkałyby się z "najostrzejszą reakcją".

W piątek UE ma uzgodnić zamrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego w Europie na czas nieokreślony, aby kraje nie musiały już głosować co sześć miesięcy w sprawie przedłużenia zamrożenia.

Bank Rosji poinformował, że realizacja takich planów będzie kwestionowana w "sądach krajowych, organach sądowych państw obcych i organizacjach międzynarodowych, trybunałach arbitrażowych i innych międzynarodowych instancjach sądowych, a następnie orzeczenia sądowe będą egzekwowane na terytoriach państw członkowskich ONZ".

Czytaj też:

UE zamraża rosyjskie aktywa na stałe. Węgry tracą decydujący głosCzytaj też:

Niespodziewana oferta Kremla. Ławrow składa Europie propozycję