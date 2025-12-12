Ukraiński dron uderzył w blok w Rosji. Ranne dziecko

Według doniesień cytowanych przez kanał Mash, w Twerze miało dojść do wielu eksplozji. Jeden z dronów trafił w dolne kondygnacje budynku, uszkadzając co najmniej dziesięć mieszkań. Odłamki zniszczyły również samochody zaparkowane w pobliżu. Mieszkańcy relacjonowali serię wybuchów, po których w kilku miejscach wybuchły pożary.

Kanał Nexta opublikował nagrania z miejsca ataku, na których widać płonący budynek mieszkalny. "Uderzenie uszkodziło mieszkania od pierwszego do czwartego piętra. Siedem osób zostało rannych, w tym dziecko" — podano w opisie.

W południowej części miasta, w pobliżu centrum handlowego, doszło do kolejnego wybuchu i wybuchł następny pożar. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. W relacjach podkreślano, że w mieście aktywnie działa obrona przeciwlotnicza.

Świadkowie cytowani przez Mash mówili o pięciu–sześciu głośnych detonacjach w różnych częściach Tweru. Na zachodzie miasta widoczny miał być wysoki słup dymu — to tam dron miał uderzyć w dolne piętra bloku.

Dzień wcześniej kanał "Radiotochka NSN" poinformował o zestrzeleniu 287 ukraińskich dronów nad różnymi regionami Rosji. Na tym tle pojawiły się poranne doniesienia o wydarzeniach w Twerze.

Wojna Rosji z Ukrainą trwa już 1387 dni. Od końca marca 2022 roku, kiedy wojska rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii w regionie Kijowa, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim. Rosjanie odstąpili od manewrów i przeszli do materiałowej wojny pozycyjnej, nastawionej na wymęczanie przeciwnika. Usiłowali także zająć cały Donbas, co nie do końca im się nie udało. Obecnie pozostałe w rękach sił zbrojnych Ukrainy terytorium Donbasu jest jednym z głównych spornych punktów negocjacji pokojowych.

Z czasem drony zaczęły odgrywać pierwszoplanową rolę na froncie, a także do atakowania celów infrastrukturalnych, a nawet cywilnych. Ukraińskie i rosyjskie siły zbrojne są obecnie najlepszymi na świecie jeśli chodzi o posługiwanie się bezzałogowcami.

