JSW w tarapatach. Spółka zakończyła testy

Chodzi o majątek Koksowni Jadwiga, Koksowni Przyjaźń, Koksowni Radlin w łącznej wysokości 1 194,6 mln zł, podała spółka. Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW Koks, a także grupy kapitałowej, jednak nie wpłynie na sytuację płynnościową, podano.

"W następstwie powyższego, spółka JSW będąca głównym udziałowcem spółki JSW Koks SA, informuje o przeprowadzonym teście na utratę wartości bilansowej aktywów finansowych tj. akcji spółki JSW Koks SA. Wynik przeprowadzonego przez JSW testu wskazuje na całkowitą utratę wartości netto akcji JSW Koks SA w księgach JSW w wysokości 148,8 mln zł. Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową" – czytamy w komunikacie.

Przeprowadzony test na utratę wartości aktywów nie wpływa na działalność operacyjną JSW oraz grupy kapitałowej, w tym realizację zobowiązań handlowych, podkreślono.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Kłopoty JSW. ZUS wyraził zgodę

ZUS wyraził zgodę na przekształcenie umów o odroczenie terminów płatności składek przez Jastrzębską Spółkę Węglową, która boryka się z problemami finansowymi.

Porozumienie dotyczy ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Chodzi o okres od maja 2025 r. do października 2025 r. i rozłożenie należności objętych tymi umowami na raty – poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi śledztwo dotyczące możliwych nieprawidłowości w działaniu organizacji związkowych w JSW.

Postępowanie obejmuje podejrzenia oszustwa, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz wyrządzenia Jastrzębskiej Spółce Węglowej szkody przekraczającej 16 mln zł. Śledztwo dotyczy okresu od 2016 do 2025 roku i jest obecnie na wstępnym etapie. Nikomu nie postawiono zarzutów.

