Zgodnie z planem czekamy na cud
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Siły Zbrojne Ukrainy podczas wojny z Rosją
W bardzo podniosłym nastroju obchodzona jest na łamach polskich mediów czwarta rocznica wybuchu „pełnoskalowego” konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Okolicznościowe artykuły, zamieszczone w „Gazecie Wyborczej”, pod niebo wychwalają determinację prezydenta Zelenskiego, który oświadczył ostatnio, że Ukraińcy „są wyczerpani walką, jednak poddanie się rosyjskim żądaniom nie wchodzi w grę”. W chwytających za serce fotografiach i słowach pokazywana jest też „niezłomność ludzi, którzy nie zamierzają wywieszać białej flagi” oraz historie kobiet, zmuszonych do opuszczenia domów, które zaczęły już „budować nową codzienność po wojennych doświadczeniach”.

