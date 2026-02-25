Zgodnie z planem czekamy na cud

Okolicznościowe artykuły, zamieszczone w „Gazecie Wyborczej”, pod niebo wychwalają determinację prezydenta Zelenskiego, który oświadczył ostatnio, że Ukraińcy „są wyczerpani walką, jednak poddanie się rosyjskim żądaniom nie wchodzi w grę”. W chwytających za serce fotografiach i słowach pokazywana jest też „niezłomność ludzi, którzy nie zamierzają wywieszać białej flagi” oraz historie kobiet, zmuszonych do opuszczenia domów, które zaczęły już „budować nową codzienność po wojennych doświadczeniach”.