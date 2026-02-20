Arcybiskup apeluje ws. Soboru Watykańskiego II. Specjalny list

Hierarcha przypomina, że choć Sobór zakończył się 8 grudnia 1965 r., to jego nauczanie nie straciło na znaczeniu i nadal stanowi istotny punkt odniesienia dla współczesnego Kościoła. Przyznaje, że powierzchownemu obserwatorowi może się wydawać, iż dokumenty soborowe uległy przedawnieniu, jednak ich ponowna lektura ukazuje zaskakującą aktualność. Zdaniem abp Iannone to raczej brak nawrócenia i głębszego przyswojenia soborowego nauczania sprawia, iż wiele kwestii wciąż wymaga dojrzewania w życiu osób i wspólnot.

Synodalność jako wierność Ewangelii

Abp Iannone odnosi tę diagnozę szczególnie do obszaru synodalności. Przypomina, że Papież Franciszek wezwał do odnowy synodalnej nie z powodu nowatorskich idei, lecz jako wyraz wierności Ewangelii i eklezjologii konstytucji Lumen gentium, powstałej podczas Soboru Watykańskiego II.

Podkreśla ponadto, że Papież Leon XIV kontynuuje tę drogę, ukazując jedność i wspólnotę jako rzeczywistość dynamiczną – lud Boży kroczący w historii – oraz zachęcając do pogłębienia tożsamości chrzcielnej i jej wymiaru służby.

Hasło tegorocznego dnia Ameryki Łacińskiej – "Idziemy razem, dzielimy się radością" – zdaniem arcybiskupa trafnie oddaje sens tej drogi: wspólnego podążania oraz dzielenia się radością spotkania z Chrystusem.

Kościół dla świata

Hierarcha przypomina, że Kościół "nie istnieje dla siebie samego", lecz aby głosić piękno Ewangelii wszystkim ludziom. Tę perspektywę określa jako jedną z osi obecnego pontyfikatu.

W przesłaniu nie brakuje także odniesienia do maryjnego wymiaru misji w Ameryce Łacińskiej. Arcybiskup wskazuje na Najświętszą Maryję Pannęa jako Matkę i wzór Kościoła. Zgodnie z rozdziałem VIII konstytucji Lumen gentium, Maryja jest ukazana jako najznakomitszy i pierwszy członek Kościoła a także jego wzór – w pewnym sensie obraz Kościoła takim, jakim powinien być.

Na zakończenie abp Iannone wyraża nadzieję, że w przygotowaniach do 500. rocznicy wydarzeń z Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe (2031) oraz Jubileuszu Odkupienia (2033) wierni będą świadomi duchowych horyzontów, które przynoszą pocieszenie i realne wsparcie w dziele ewangelizacji i misji.

