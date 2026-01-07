Leon XIV o Soborze Watykańskim II. Papież ma plan

Papież podkreślił, iż celem tych katechez będzie odkrycie na nowo znaczenia Soboru nie przez interpretacje i "pogłoski", lecz przez bezpośredni kontakt z jego nauczaniem, które pozostaje aktualnym Magisterium i punktem odniesienia dla drogi Kościoła.

Leon XIV: Sobór Watykański II był wielką łaską dla Kościoła

Leon XIV stwierdził, że – zakończony przed 60 laty – Sobór Watykański II był wielką łaską dla Kościoła: ukazał Boga jako Ojca wzywającego ludzi do synostwa w Chrystusie, przedstawił Kościół jako misterium komunii i sakrament jedności, zapoczątkował reformę liturgiczną oraz zachęcił do czynnego udziału całego Ludu Bożego.

Jednocześnie – zdaniem papieża – Sobór otworzył Kościół na dialog ze światem, ekumenizm i współodpowiedzialność za sprawy ludzkości.

"Ten duch, ta postawa wewnętrzna muszą cechować nasze życie duchowe i działalność duszpasterską Kościoła, ponieważ powinniśmy jeszcze pełniej zrealizować reformę kościelną w wymiarze posługi, a w obliczu dzisiejszych wyzwań jesteśmy wezwani do pozostawania bacznymi interpretatorami znaków czasu, radosnymi głosicielami Ewangelii, odważnymi świadkami sprawiedliwości i pokoju" – powiedział Ojciec Święty.

Papież zwraca się z apelem do wiernych

Jak zaznaczył papież, "również dzisiaj pozostają dla nas wskazówką słowa wypowiedziane przez św. Pawła VI do Ojców soborowych na zakończenie prac". "Stwierdził on, że nadszedł czas wyruszenia, opuszczenia zgromadzenia soborowego, aby wyjść na spotkanie ludzkości i nieść jej dobrą nowinę Ewangelii, mając świadomość, że przeżyliśmy czas łaski, w którym skondensowała się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość: 'Przeszłość: gdyż jest to zebrany tutaj Kościół Chrystusowy ze swoją tradycją, historią, soborami, ze swymi Doktorami, swymi świętymi. [...] Teraźniejszość: gdyż rozchodzimy się, by pójść do świata dzisiejszego, z jego nędzą, boleściami i grzechami, a także z jego nadzwyczajnymi osiągnięciami, jego wartościami, jego cnotami. […] Przyszłość jest tu wreszcie w potężnym wołaniu narodów o większą sprawiedliwość, w ich woli pokoju, w ich pragnieniu, świadomym czy nieświadomym, życia bardziej wzniosłego: tego życia, które właśnie Kościół Chrystusowy może i pragnie im dać'" – mówił Ojciec Święty.

Papież zachęcił do uważnego odczytywania znaków czasu, odważnego głoszenia Ewangelii oraz zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Dodał, iż odkrywanie dokumentów soborowych pomaga odnawiać prymat Boga, miłość do Kościoła i gotowość wyjścia ku światu, by nieść Ewangelię królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju.

