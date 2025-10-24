Watykan ogłasza nowy dokument papieża Leona XIV

Jak donosi watykański portal Vatican News, kardynał José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, poinformował, że dokument ma upamiętniać 60. rocznicę deklaracji soborowej "Gravissimum educationis" i podkreślać jej trwałe znaczenie. Deklaracja soborowa poświęcona jest wychowaniu chrześcijańskiemu.

Poprzez ten tekst papież chce powiązać refleksje Soboru Watykańskiego II na temat misji edukacyjnej Kościoła z aktualnymi wyzwaniami.

Publikacja jest częścią "Jubileuszu Świata Edukacji", który będzie obchodzony w Watykanie od 27 października do 2 listopada. Na uroczystościach spodziewani są pielgrzymi ze 124 krajów, w tym ponad 200 pielgrzymów niepełnosprawnych.

Papież Leon XIV spotkał się z ofiarami pedofilii w Kościele

Papież Leon XIV spotkał się w poniedziałek w Pałacu Apostolskim z osobami skrzywdzonymi przez duchownych. Audiencja z sześcioma przedstawicielami międzynarodowej koalicji Ending Clergy Abuse została podsumowana przez uczestników jako "istotny moment dialogu" Watykanu z ofiarami. Według relacji obecnych była to rozmowa o charakterze szczerym i pozbawionym oficjalnego protokołu. Papież — jak podkreślają uczestnicy spotkania — nie zabrał głosu na początku, lecz najpierw wysłuchiwał świadectw.

Spotkanie odbyło się kilka dni po tym, jak watykańska komisja ds. ochrony dzieci oskarżyła część hierarchów Kościoła o opieszałość i brak odpowiedniej reakcji na przypadki molestowania. Jak relacjonują uczestnicy, papież uważnie wysłuchał wszystkich głosów. – Przyszliśmy budować mosty, gotowi iść ku prawdzie, sprawiedliwości i uzdrowieniu – powiedziała Kanadyjka Gemma Hickey. – To dla nas wielki krok – dodała Janet Aguti z Ugandy.

Warto zauważyć, że do działań na rzecz przejrzystości Leon XIV nawiązywał już na początku swojego pontyfikatu, podkreślając, że "ochrona przed wykorzystywaniem to nie jakaś strategia duszpasterska, lecz samo serce Ewangelii". Apelował wówczas o jak najszybsze zakorzenienie w Kościele "kultury, która nie godzi się na nadużycia w jakiejkolwiek postaci".

