Palący problem w Polsce. Papież Leon XIV zaapelował do Polaków

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

"Pozdrawiam serdecznie Polaków. Niech Dzieciątko Jezus napełnia pokojem wasze serca, rodziny, wspólnoty i całe społeczeństwo. Zawierzam Mu szczególnie ludzi młodych, aby z odwagą i pełni nadziei doceniali znaczenie sakramentalnego małżeństwa i byli otwarci na nowe życie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!".

Papieską katechezę streścił po polsku red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego:

"Rok Święty dobiega końca, lecz nadzieja, którą nam przyniósł, nie przemija. Pozostajemy pielgrzymami nadziei. Jak pisze św. Paweł: «w nadziei […] już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Historia jest w rękach Boga i tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Jej konkretnym znakiem jest rodzicielstwo: mieć nadzieję to rodzić. Bóg nieustannie stwarza, a my możemy rodzić wraz z Nim. Maryja jest Tą, która rodzi – Bóg uczynił Ją płodną i przyszedł do nas, jak każde dziecko podobne do matki. Maryja jest Matką Boga i naszą Matką, «Nadzieją naszą», jak śpiewamy w Salve Regina. Podobna do Syna, a Syn do Niej podobny. To Ona dała Słowu Bożemu oblicze, ciało i głos. Maryja, nadzieja nasza, towarzyszy nam zawsze w pielgrzymce wiary".

Katastrofa demograficzna w Polsce

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że współczynnik dzietności w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 1,099. Współczynnik dzietności to przeciętna liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku.

Wskaźnik dzietności pozwala ocenić, czy następuje prosta zastępowalność pokoleń. Za taki poziom uznaje się około 2,1 dziecka na kobietę. Przy poziomie dzietności około 2,1 liczba ludności w długim okresie powinna pozostawać stabilna (nie uwzględniając migracji). Współczynnik poniżej tego poziomu oznacza, że populacja będzie się stopniowo zmniejszać i starzeć.

Ponadto z danych GUS wynika, że Polska ma ujemny przyrost naturalny. Wynosi on -4,17.

