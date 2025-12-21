Pierwsza taka decyzja papieża Leona XIV. Watykan potwierdza

Konsystorz wpisuje się w kontekst życia i misji Kościoła i ma na celu umocnienie wspólnoty między biskupem Rzymu a kardynałami, powołanymi do szczególnej współpracy na rzecz troski o dobro Kościoła powszechnego – poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Spotkanie papieża z kardynałami potrwa dwa dni i będzie miało charakter wspólnotowy i braterski. Ma być poświęcone refleksji, dzieleniu się i modlitwie. Czas ten będzie ukierunkowany na sprzyjanie wspólnemu rozeznaniu oraz oferowaniu wsparcia i rad Ojcu Świętemu w sprawowaniu jego wzniosłej i poważnej odpowiedzialności za rządzenie Kościołem powszechnym.

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów. O czym będą rozmawiać?

Według włoskiego dziennika "Il Giornale" konsystorz będzie dotyczył przede wszystkim sporu o liturgię i tzw. starą mszę. Gazeta podała, że w tym tygodniu wszyscy kardynałowie otrzymają odpowiedni "list bożonarodzeniowy".

Podczas dwudniowego zgromadzenia ponad 200 kardynałów poruszona zostanie również kwestia synodalności. Ta nowa forma prawa głosu biskupów, księży i nie wyświęconych członków Kościoła była zdecydowanie promowana przez papieża Franciszka.

W ostatnich latach papieże w różny sposób wykorzystywali zgromadzenia kardynałów. Najbardziej spektakularnym przypadkiem były nadzwyczajny konsystorz 11 lutego 2013 r., zwołany dla omówienia spraw kanonizacyjnych, podczas którego ówczesny papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację z dalszego kontynuowania posługi Piotrowej. Papież Franciszek wykorzystał konsystorz 20 lutego 2014 r. do zainicjowania debaty na temat nowego podejścia Kościoła katolickiego do osób rozwiedzionych, które ponownie zawarły związek małżeński.

