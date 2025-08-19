Kardynał ostrzega przed Bractwem św. Piusa X. Jest oświadczenie

Oświadczenie kardynała, opublikowane 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, było odpowiedzią na kontrowersje wywołane działaniami podjętymi w diecezji przez biskupa Bernarda Fellaya, byłego przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X, bez wiedzy i zgody biskupa diecezjalnego.

Hierarcha: Bp Fellay nie ma zgody ordynariusza

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem diecezji sztokholmskiej, biskup Sztokholmu sprawuje wyłączną nadzór nad życiem liturgicznym w swojej jurysdykcji i żaden inny biskup nie może wykonywać aktów kościelnych w diecezji bez jego zgody, zgodnie z prawem kanonicznym i wytycznymi Stolicy Apostolskiej. W dokumencie zaznaczono, że bp Fellay pełnił funkcje biskupie "bez wiedzy naszego biskupa", co zostało określone jako sprzeczne z prawem kanonicznym i przyczyna "podziałów i niezgody". Diecezja stwierdziła, że Bractwo św. Piusa X nie żyje ani nie działa w jedności ze Stolicą Apostolską, a jego status kanoniczny pozostaje niejasny. Sakramenty udzielone przez należących do niego kapłanów zostały określone jako "ważne, ale niegodziwe" (ważne, ale niedopuszczalne), a wiernych wezwano do unikania ich.

Dodano, że sakramenty te nie mogą być wpisywane do ksiąg parafialnych – co ma wpływ na dostęp do aktów chrztu lub bierzmowania – oraz że księża należący do FSSPX nie mogą odprawiać Mszy świętych w żadnej parafii diecezji.

Kard. Arborelius wyraźnie odniósł się do nacisku, jaki papież Leon XIV kładzie na wzmocnienie wewnętrznej jedności Kościoła od początku swojego pontyfikatu, zauważając, że "tylko dzięki tej wewnętrznej jedności możemy przyczynić się do budowania jedności z innymi chrześcijanami". Kardynał podkreślił, że rok 2025 – zarówno rok jubileuszowy, jak i 1700. rocznica Soboru Nicejskiego – stanowi ważną okazję do odnowienia wiary w "Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół".

Oskarżenia pod adresem piusowców

Diecezja Sztokholmu podkreśliła, że katolicy, którzy przyjmują sakramenty udzielane przez Bractwo św. Piusa X, muszą zrozumieć, że taki udział "wyraża brak jedności z biskupem diecezjalnym i papieżem Leonem XIV". W oświadczeniu dodano, że prywatne zapraszanie hierarchów do diecezji stanowi naruszenie prawa kanonicznego i sprzyja podziałom.

Kard. Arborelius powiązał znaczenie jedności z rokiem jubileuszowym i rocznicą soboru nicejskiego, wskazując na Eucharystię jako sakrament jedności i przestrzegając przed wszystkim, co mogłoby siać podziały. Modli się o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, wzywając katolików do wytrwania w jedności powierzonej przez Chrystusa apostołom i ich następcom.

W szczegółowym wyjaśnieniu diecezja potwierdziła, że Kościół musi strzec swojego najświętszego skarbu – sakramentów – i że sakramenty muszą być zawsze sprawowane w jedności z biskupem diecezjalnym i papieżem.

Bractwo św. Piusa X zostało założone w 1970 r. przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a w Szwajcarii w celu zachowania tradycyjnych praktyk katolickich w obliczu reform Soboru Watykańskiego II. Wyświęcenie przez abp. Lefebvre'a w 1988 r. czterech biskupów bez zgody papieża doprowadziło do ekskomuniki jego samego i biskupów, uznanej przez papieża Jana Pawła II za "akt schizmatycki".

Chociaż papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę w 2009 r., zgromadzenie ma nieuregulowany status kanoniczny. Papież Franciszek przyznał księżom FSSPX prawo do ważnego spowiadania w 2015 r.

Czytaj też:

Święcenia biskupie w FSSPX? Ks. Pfluger: Priorytetem jest uzyskanie zgody Stolicy ApostolskiejCzytaj też:

Bp Schneider: Wkład arcybiskupa Marcela Lefebvre'a uważam za proroczy