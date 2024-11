Święcenia biskupie w FSSPX? Ks. Pfluger: Priorytetem jest uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej

W rozmowie z jednym z dzienników przełożony niemieckiego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (FSSPX) ks. Stefan Pfluger został zapytany o możliwe święcenia biskupie w bractwie. Przyznał, że aby do nich doszło musi zaistnieć "ewidentna konieczność". – Coś innego byłoby zupełnie niekościelne. Do myślenia kościelnego należy również to, by starać się ze wszystkich sił o uzyskanie zgody Rzymu na jakiekolwiek święcenia biskupie – tłumaczył kapłan w rozmowie z Die Tagespost.

– Mamy obecnie dwóch biskupów pomocniczych. Nie możemy oddzielić kwestii biskupów od fundamentalnego pytania o nasze istnienie. Nasz założyciel abp Marcel Lefebvre wyświęcił w 1988 własnych biskupów, bo było to konieczne. Byliśmy izolowani ze względu na naszą ścieżkę w sprawie liturgii i odrzucenie niektórych punktów oficjalnego nauczania po II Soborze Watykańskim – wyjaśnił ks. Pfluger. Dodał, że nie można "tak po prostu wyświęcić biskupów" i wierni muszą to zrozumieć.

Bractwo FSSPX: Nie chcemy oddzielać się od Rzymu

Jednocześnie przełożony bractwa w Niemczech zapewnił, że FSSPX "nie buduje żadnej przeciw-hierarchii". – Nie chcemy oddzielać się od Rzymu. Należymy do Kościoła. Nasi biskupi są tylko biskupami pomocniczymi, których zadaniem jest zabezpieczyć udzielanie sakramentów i święceń w naszych wspólnotach i seminariach – stwierdził ks. Stefan Pfluger. Podkreślił, że bractwo nie ma zasady, by być nieposłuszne papieżowi.

– Naruszenie posłuszeństwa wobec Ojca Świętego jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest konieczne dla zachowania posłuszeństwa wobec Chrystusa i Kościoła – tłumaczył. – W chwili, w której zamknęlibyśmy się we własnych czterech ścianach, porzucilibyśmy bycie katolikami. Jak mielibyśmy dalej pełnić misję Chrystusa przyprowadzania do Niego dusz? – zapytał retorycznie.

