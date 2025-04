Ksiądz odmówił strażakom komunii. Reaguje Archidiecezja

Strażacy chcieli przyjąć komunię w postawie stojącej, czego odmówił im kapłan sprawujący mszę św. Duchowny ocenił, że przyjęcie komunii na stojąco to wyraz braku szacunku do Jezusa i Kościoła.

Cała sytuacja została opisana na Facebooku OSP. "Drodzy mieszkańcy, prowadząc nasze media społecznościowe od blisko 9 lat, nie spodziewaliśmy się, że będziemy zobowiązani do wyjaśnienia przykrej sytuacji, która spotkała nas dziś podczas Mszy Świętej Rezurekcyjnej. Każdego dnia jako strażacy, kierujemy się domeną – 'Bóg Honor Ojczyzna' oraz 'Bogu na Chwałę Ludziom na Ratunek', jesteśmy gotowi pomagać i służyć drugiemu człowiekowi, narażając swoje zdrowie oraz niekiedy życie w obronie życia drugiego człowieka oraz w obronie mienia ludzkiego. W czasie Eucharystii strażacy w mundurach, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem służb mundurowych oraz zachowując należny szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, przystąpili do Komunii Świętej w postawie stojącej. Niestety, kapłan celebrujący liturgię odmówił udzielenia nam Komunii, uzasadniając to słowami, iż 'postawa stojąca to brak szacunku wobec Boga' a także 'to nie jest prawo Boże, tylko ludzkie'" – czytamy na profilu OSP KSRG Tarnawa Górna.

OSP: Nasza postawa to wyraz szacunku

Strażacy wskazują, że przyjęli odmowę z "dużym smutkiem i zaniepokojeniem". "Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi zasadami Kościoła Katolickiego w Polsce dopuszczalne są zarówno postawa klęcząca, jak i stojąca, o ile towarzyszy jej należny gest czci. Dodatkowo, instrukcja Redemptionis Sacramentum (pkt 91) jasno stwierdza, że Komunii Świętej nie wolno odmówić żadnemu wiernemu, który przystępuje do niej w sposób zgodny z przepisami liturgicznymi. Strażacy kierowali się nie tylko duchem służby, ale i wiernością przepisom liturgicznym oraz mundurowym. Nasza postawa nie miała nic wspólnego z brakiem szacunku, a wręcz przeciwnie – wynikała z głębokiego poczucia czci wobec Boga" – wskazano.

Następnie strażacy wyrazili nadzieję, że podobne sytuacje nie będą się powtarzać. "Nasza służba dla społeczeństwa i Kościoła płynie z serca, potrzeby niesienia dobra i uczestniczenia w życiu wspólnoty – również tej parafialnej" – podsumowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Górnej oraz OSP Tarnawa Dolna.

Do zdarzenia odniósł się w rozmowie z portalem o2.pl rzecznik prasowy Archidiecezji Przemyskiej ks. Bartosz Rajnowski. Stwierdził, że funkcjonariusze służb mundurowych "z szacunku do munduru mogą przyjmować postawę stojącą podczas udzielania komunii św.". "Zresztą dotyczy to również innych wiernych obecnych w kościele, którym nie powinno się odmawiać komunii tylko z powodu przyjętej postawy" – dodał.

Czytaj też:

Najważniejsza Uroczystość i bogactwo polskich tradycji. Wielkanoc a Jare Gody