"Ruski prostak". Stanowski odpowiedział Sadurskiemu

Wojciech Sadurski, profesor nauk prawnych, który sprzyja obecnej władzy, odniósł się od osób z życia politycznego, które chcą "ośmieszyć demokrację". Niewykluczone, że miał na myli Krzysztofa Stanowskiego. Założyciel Kanału Zero startuje w wyborach prezydenckich, jednak cały czas podkreśla, że jest to happening, którym chce pokazać Polakom absurdy polityki. Jednocześnie Stanowski na bieżąco pokazuje w swoich mediach kulisy przebiegu kampanii prezydenckiej – m.in. to, jak wygląda zbieranie i liczenie głosów koniecznych do zarejestrowania w PKW kandydatury.

"Demokracja jest jak trawnik: należy ją chronić i hołubić. Jeśli ktoś w nią włazi w kaloszach i drze się, że z jej dobrodziejstw chce korzystać, by ją ośmieszyć, musi być traktowany jak ruski prostak. Rubelki zarobi, cnoty nie zyska. Takich było wielu w polskiej historii" – napisał Sadurski w serwisie X.

Na wpis zwolennika rządu Donalda Tuska odpowiedział Stanowski. Dziennikarz w swoim stylu zakpił w adwersarza. "Hołubić trawnik? Szczerze mówiąc, zupełnie normalne jest wchodzenie w kaloszach na trawnik, a hołubienie trawnika już nie bardzo. I piszę to jako właściciel dużego trawnika. Jakiś wyjątkowo kretyński ten wywód" – stwierdził szef Kanału Zero, kandydat na prezydenta.

Kanał Zero z rekordem. Stanowski chwali się wynikami

Kanał Zero wystartował 1 lutego 2024 roku. Za przedsięwzięcie odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który jesienią 2023 roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy pod kątem wyników oglądalności. Nowy projekt Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością i ma już ponad 1,5 mln subskrybentów.

W połowie kwietnia Krzysztof Stanowski opublikował na platformie X najnowsze wyniki swojego projektu. Jak podkreślił, liczby są rekordowe. "Średnio 2,4 miliona wyświetleń dziennie ma Kanał Zero w kwietniu. Takich wyników jeszcze nigdy nie mieliśmy" – napisał dziennikarz.

Czytaj też:

Stanowski złożył propozycję TVP. "Nie radzi sobie z realizacją misji"