Dziś zabito dwójkę dzieci

Codziennie w szpitalach – rękami polskich lekarzy i za pieniądze polskich podatników – brutalnie morduje się dwoje a nawet troje bezbronnych, nienarodzonych dzieci! Łącznie w roku 2024 w polskich szpitalach przeprowadzono aż 885 aborcji. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2023 i ponad pięć razy więcej niż w roku 2022.

Proaborcyjne wytyczne rządu są bezprawne!

Potężna kultura śmierci zaczyna brać w Polsce górę nad umacnianą od lat, konstytucyjną ochroną życia. Konstytucja, prawo, wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie znaczą już nic wobec rządowej, aborcyjnej propagandy.

To bezpośredni efekt wydania przez była minister zdrowia Izabelę Leszczynę bezprawnych rządowych wytycznych aborcyjnych, które forsują legalność aborcji z powodu "zagrożenia zdrowia psychicznego matki". Aż 882 z 885 aborcji przeprowadzonych w 2024 roku w polskich szpitalach uzasadniono w ten sposób.

W wielu wypadkach dziecko zostało zabite na podstawie zaświadczenia wystawionego przez psychiatrę na pierwszej i jedynej wizycie matki w gabinecie. Tymczasem uczciwi psychiatrzy jasno stwierdzają, że aborcja nigdy nie jest lekarstwem. Żadne badania nie pozwalają na traktowanie jej jako czynności terapeutycznej. Zagrożenie depresją poporodową, zaburzenia adaptacyjne czy inne formy pogorszenia stanu zdrowia psychicznego leczyć należy uznanymi metodami i terapiami, a nie poprzez zamordowanie dziecka.

Rządowe wytyczne nie są aktem prawnym. Nie mają mocy uchylenia konstytucyjnej ochrony życia. Nie mogą także unieważniać wyroku TK, który otoczył ochroną życie nienarodzonych dzieci z Zespołem Downa. Jednak rząd wymusza na szpitalach wykonywanie nielegalnych aborcji, grożąc wysokimi karami finansowymi, a nawet… zamykaniem oddziałów położniczych!

Aborcja zbiera krwawe żniwo na całym świecie

Polska staje się krajem bezprawnej "aborcji na życzenie", gdzie aborcyjny przemysł zarabia miliony kosztem ludzkiego życia, rodzinnych tragedii, łamania sumień.

Dane o rosnącej liczbie aborcji w Polsce wpisują się w przerażający trend światowy. Według WHO, rocznie na całym świecie zabijanych jest 73 miliony dzieci nienarodzonych. Jedno na troje poczętych dzieci zabijane jest na świecie w aborcji. Skali tego ludobójstwa nie można porównać do żadnej z historycznych zbrodni. To tak jakby w ciągu roku zabić wszystkich Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, Chorwatów, Litwinów, Łotyszy i Estończyków.

Musimy zablokować aborcyjne wytyczne rządu!

W pierwszej linii walki z rosnącą falą aborcji stoją nasi eksperci i prawnicy. Bronią w sądach prześladowanych obrońców życia, reprezentują lekarzy i położne, wspierają apteki, odmawiające wydawania zabójczych preparatów, drukują poradniki dla szpitali zagrożonych karami NFZ za ochronę życia.

Po pierwsze, chcemy obalić rządowe wytyczne aborcyjne. Z wybitnymi prawnikami zajmującymi się prawem konstytucyjnym przygotowaliśmy projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wytycznych rządu. Wniosek przedłożyliśmy Prezydentowi Nawrockiemu. Wierzę, że przekonamy głowę państwa do zwrócenia się w tej sprawie do TK.

Nawet, jeżeli rząd Donalda Tuska drwi z prawa, to orzeczenia TK w świetle Konstytucji "mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne". Prędzej czy później będziemy mogli je wyegzekwować. Samo zaś złożenie prezydenckiego wniosku ośmieli szpitale, medyków i urzędników NFZ do działania zgodnego z prawem – wbrew naciskom słabnącego rządu.

Przygotowaliśmy także petycję, apelując do nowej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, o wycofanie się z nieetycznych i rażąco naruszających obowiązujące przepisy prawa wytycznych.

Bronimy wolności sumienia medyków

Po drugie, twardo stoimy po stronie lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy nie chcą brać udziału w mordowaniu nienarodzonych dzieci. Natychmiast po ogłoszeniu wytycznych minister Leszczyny skierowaliśmy do szpitali pismo wyjaśniające, jak należy zachować się wobec bezprawnego dokumentu. Wskazaliśmy w nim, że stan prawny nie uległ zmianie, a medycy są zmuszani do przeprowadzania aborcji bezprawnie.

Podczas niedawnej konferencji prasowej z udziałem prawników Ordo Iuris, ekspertów i lekarzy zaprezentowaliśmy poradnik dla szpitali wyjaśniający, że z klauzuli sumienia mogą korzystać nie tylko lekarze czy położne, ale także szpitale. W ten sposób daliśmy dyrektorom szpitali konkretne argumenty na rzecz systemowej odmowy wykonywania aborcji.

Za każdym razem jasno deklarujemy, że jesteśmy gotowi, by zapewnić szpitalom wiernym obronie życia skuteczną pomoc prawną, gdy zderzą się z aborcyjnym atakiem ministerstwa lub NFZ. Podobnie o naszej gotowości do obrony wiedzą lekarze, położne i pielęgniarki, którzy chcą być wierni oryginalnej przysiędze Hipokratesa, zakazującej wykonywania aborcji i uczestnictwa w eutanazji.

Walczymy z aborcyjnymi aktywistami

Po trzecie, walczymy z aborcjonistami, odpowiedzialnymi za zabijanie nienarodzonych dzieci. Wczoraj – dzięki interwencji prawników Ordo Iuris – Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie "aborcyjnej przychodni" AboTak, w ramach której aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu jawnie kpią z polskiego prawa, chwaląc się zabijaniem dzieci nienarodzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu. Prawnicy Ordo Iuris złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, która w ubiegłym roku odmówiła wszczęcia postępowania. Jednak po naszym zażaleniu sąd nakazał prokuratorom ponowne zajęcie się sprawą.

Za pomocnictwo w aborcji odpowiada też przed sądem aborcyjna aktywistka Justyna Wydrzyńska. Po tym jak sąd apelacyjny przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, uznając argument obrony, że wyrok wydała "neosędzia", czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Nasze działania przyczyniły się do tego, że Gizela Jagielska – lekarka, która wstrzyknęła chlorek potasu w serduszko 9-miesięcznego Felka, doprowadzając brutalnie do jego śmierci tuż przed urodzeniem – nie pracuje już w szpitalu w Oleśnicy. W 2024 roku w oleśnickiej placówce dokonano 159 aborcji, co stanowi blisko 20% ogólnej liczby aborcji wykonanych w polskich szpitalach.

Opieką prawną objęliśmy czworo obrońców życia, którzy asystowali posłom Grzegorzowi Braunowi i Romanowi Fritzowi podczas interwencji w szpitalu w Oleśnicy. To ich postawa pozwoliła na przebicie się do powszechnej świadomości informacji o koszmarnych praktykach aborcyjnych.

Po czwarte konsekwentnie bronimy prawdy. W szczególności nieustannie trzeba zwalczać promowane przez lewicę pojęcie "bezpiecznej aborcji". Nic takiego nie istnieje. Każda aborcja jest morderstwem, którego ofiarą jest niewinne dziecko. Nie wspominając już o postaborcyjnej traumie, dotykającej matki, ojców, a nawet dziadków i rodzeństwo zabitego dziecka.

Czy UE będzie finansować aborcję w Polsce?

Po piąte, bronimy życia na forum międzynarodowym. Ta walka nabrała nowego znaczenia, gdy Parlament Europejski wsparł inicjatywę "My Voice, My Choice" (Mój Głos, Mój Wybór), w myśl której Unia Europejska miałaby finansować aborcję w państwach członkowskich, których prawo stoi po stronie życia. Sprzeciwiając się temu, przed głosowaniem przekazaliśmy wszystkimeuroposłom memorandum wyjaśniające, dlaczego inicjatywa aborcjonistów jest sprzeczna z prawem UE.

Obecnie czekamy na ruch Komisji Europejskiej, która do końca marca ma czas na podjęcie działań w tej materii. Jeśli eurokraci zechcą przeforsować proaborcyjną inicjatywę, napotkają na opór Ordo Iuris i budowanej przez nas latami międzynarodowej koalicji obrońców życia.

Chociaż na poziomie UE doświadczamy czasu szczególnych trudności, to w ONZ widzimy wyraźne ożywienie nastrojów obrońców życia. To efekt wycofania globalnego finansowania USA dla aborcji oraz jasnego żądania Donalda Trumpa, by fundusze ONZ powstrzymały się od sponsorowania szkodliwych ideologii.