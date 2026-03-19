Jagielska wyróżniona przez "Wysokie Obcasy". Otrzymała szokującą "nagrodę" od aborcjonistek

Jagielska, oprócz tytułu "Superbohaterki", otrzymała także nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Lekarka stwierdziła, że wyróżnienie daje jej "jeszcze większego kopa do działania”.

Jak się okazuje, w trakcie gali Jagielska otrzymała jeszcze jedną "nagrodę". Wktywistki Aborcyjnego Dream Teamu wręczyły jej sprzęt do przeprowadzania aborcji próżniowej.

Jagielska oczyszczona z zarzutów

Przypomnijmy, że nazwisko Jagielskiej stało się znane w Polsce w związku ze sprawą uśmiercenia małego Felka, do którego doszło w szpitalu w Oleśnicy. Początkowo matka dziecka chciała dokonać aborcji w jednym z łódzkich szpitali. Lekarze odmówili jednak wykonania zabiegu. Zamiast tego planowali wykonać cesarskie cięcie, a następnie udzielić chłopcu, u którego podejrzewano wrodzoną łamliwość kości, i jego mamie pomocy w postaci specjalistycznego leczenia pediatrycznego i terapii pourodzeniowej.

"Ta jednak za namową aktywistek aborcyjnych udała się do Oleśnicy, gdzie lekarz Gizela Jagielska, ginekolog, wicedyrektor tamtejszego szpitala, wbiła w serce dziecka igłę z zastrzykiem chlorku potasu i w ten sposób je zabiła" – napisał "Nasz Dziennik". Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wykonania nielegalnej aborcji. Lekarka od początku nie miała sobie nic do zarzucenia. Nie ukrywała też, że nie zamierza zaprzestać swoich działań.

Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, która 2 grudnia 2025 roku umorzyła śledztwo. Śledczy uznali, że działania lekarki oraz czynności związane z przeprowadzoną procedurą nie miały znamion czynu zabronionego.

Szpital w Lubaniu nie potrzebuje Gizeli JagielskiejCzytaj też:

"Prolajferzy dyktują warunki". Jagielska skarży się na polskie szpitale