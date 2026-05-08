Braun ponownie nie usłyszał zarzutów. Zaskakujący ruch europosła

Grzegorz Braun stawił się w piątek w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Prokurator chciał przesłuchać lidera Konfederacji Krony Polskiej i ogłosić mu zarzuty.

– W trackie ogłaszania mu zarzutów pan Grzegorz Braun opuścił gabinet prokuratora i złożył wnioski o wyłączenie referenta i przekazania sprawy Prokuraturze Regionalnej – przekazał dziennikarzom rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk.

Braun wystąpił o zmianę prokuratury

Pełnomocnik europosła Grzegorza Brauna mec. Magdalena Majkowska po wyjściu z prokuratury poinformowała, że złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, w którym Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty.

– Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie może bezstronnie prowadzić tego postępowania – stwierdziła.

Mecenas oceniła, że wrocławska prokuratura "złamała zasadę domniemania niewinności".

– W związku z nagonką polityczną i naruszeniem dóbr osobistych pana posła Brauna, pan poseł skierował pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, przeciwko Skarbowi Państwa. (…) Dlatego śledztwo w sprawie oleśnickiej powinno zostać przekazane do innej prokuratury – dodała Magdalena Majkowska.

Sprawa Gizeli Jagielskiej

Sprawa, w której lider Konfederacji Korony Polskiej miał usłyszeć zarzuty, ma związek z wydarzeniami, do których doszło 16 kwietnia 2025 roku w szpitalu w Oleśnicy. Ginekolog Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży, powołując się na tzw. przesłankę psychiatryczną.

Grzegorz Braun, wraz z grupą towarzyszących mu osób, próbował dokonać zatrzymania obywatelskiego lekarki. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk pro-life oraz narodowych.

Gizela Jagielska twierdziła, że Grzegorz Braun przez ponad godzinę uniemożliwił jej opuszczenie gabinetu oraz naruszył jej nietykalność cielesną.

Prokuratura zarzuca europosłowi pozbawienie lekarki wolności, popychanie jej i przytrzymywanie, a także znieważenie i pomówienie mogące zaszkodzić jej zawodowej reputacji.

Zgodę na pociągnięcia polityka do odpowiedzialności karnej m.in. w tej sprawie wydał 13 listopada 2025 roku Parlament Europejski. Wniosek o uchylenie Grzegorzowi Braunowi immunitetu w czerwcu 2025 roku skierował ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

