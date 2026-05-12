Według informacji Radia Svoboda, Kijów chce zdążyć przed końcem prezydencji Cypru w Radzie Unii Europejskiej. Komisja Europejska popiera otwarcie pierwszego etapu "Fundamentals” do końca czerwca. Jednocześnie Francja i Polska proponują przełożenie otwarcia pozostałych pięciu etapów na jesień.

Przypomnijmy, że wcześniej proces negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE był blokowany przez Węgry. W kwietniu na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, które partia premiera Viktora Orbána przegrała. Nowy premier, Peter Magyar, zmienił stanowisko Węgier, ale uważa przyspieszenie akcesji Ukrainy za nierealne.

Ukraina chce wstąpić do UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce, aby Ukraina wstąpiła do UE w 2027 roku w ramach porozumienia mającego zakończyć wojnę z Rosją. Ma nadzieję, że dzięki temu jego kraj stanie się częścią głównego klubu politycznego Europy i otworzy się droga do większego dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilności.

Tymczasem unijna komisarz ds. rozszerzenia nie ma wątpliwości, że wejście Ukrainy do UE w 2027 roku jest nierealne.

– Wszyscy w tym pokoju wiedzą, że Ukraina nie będzie mogła zostać członkiem UE 1 stycznia 2027 roku. Najpierw potrzebujemy pokoju – to ważne – a potem musimy przeprowadzić reformy. Inwestorzy, jak wiadomo, przyjadą na Ukrainę dopiero wtedy, gdy będą mogli na niej zarobić, a ich inwestycje będą bezpieczne – wyjaśniła Marta Kos.

Niedawno kanclerz Niemiec stwierdził, że konieczność oddania części swojej ziemi w zamian za wejście do UE może okazać się dla Kijowa koniecznością.

– W pewnym momencie Ukraina podpisze porozumienie o zawieszeniu broni. W pewnym momencie, miejmy nadzieję, traktat pokojowy z Rosją. Wtedy może się okazać, że część terytorium Ukrainy nie będzie już należała do Ukrainy – powiedział w poniedziałek kanclerz Niemiec podczas spotkania z uczniami gimnazjum Carolus-Magnus-Gymnasium w Marsbergu.

