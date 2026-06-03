Ograniczenia dla Rosjan. KE szykuje zmiany

Zwolennicy rozwiązania podkreślają, że celem regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa państwom Unii Europejskiej. Zwracają uwagę, że setki tysięcy "zdemobilizowanych, zradykalizowanych i brutalnych mężczyzn – w tym ułaskawieni przez Władimira Putina przestępcy – mogą stanowić zagrożenie dla Europy".

– Wystarczająco dużo krajów zaczęło dostrzegać ten problem, dlatego sądzę, że Komisja Europejska przedstawi konkretne rozwiązania – mówi radiu RMF FM polski dyplomata.

Proponowane zmiany popiera również strona Polska. Jak podaje RMF FM, zapis w tej sprawie został zawarty w projekcie wniosków, które przyjmą na szczycie 18-19 czerwca przywódcy państw UE.

Rosja atakuje, Polska podrywa myśliwce

W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne zdecydowało w nocy z poniedziałku na wtorek o poderwaniu myśliwców.

Pierwszy komunikat polskiego wojska pojawił się o godz. 1:20 w nocy. Przekazano, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej zaczęło operować wojskowe lotnictwo.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – podano.

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