Polacy chcieli zakazu, prezydent podpisał ustawę. Wielkie zmiany od września

Wśród nich znalazła się nowelizacja Prawa oświatowego, wprowadzająca zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych.

Zakaz telefonów w szkołach i przedszkolach

Nowelizacja, przyjęta przez Sejm 3 lipca, zakłada zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych podczas pobytu na terenie szkoły – zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw. Jedna z poprawek rozszerzyła zakaz również na przedszkola.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Smartfony będzie można wykorzystywać między innymi ze względów zdrowotnych, na przykład do monitorowania stanu zdrowia ucznia. Korzystanie z urządzeń będzie możliwe także za zgodą nauczyciela, jeśli będzie to konieczne ze względu na proces dydaktyczny lub bezpieczeństwo.

Nowelizacja przewiduje również, że dyrektor szkoły, który odmówi uczniowi możliwości korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, będzie musiał przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Sondaż: 65 proc. Polaków popiera zakaz

W połowie lipca pracownia Opinia24 przeprowadziła na zlecenie RMF FM badanie dotyczące zakazu korzystania ze smartfonów przez dzieci poniżej 16. roku życia. Z sondażu wynika, że 65 proc. respondentów popiera takie rozwiązanie. W tej grupie 33 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 32 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania było 22 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 15 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" – 7 proc. Zdania w tej sprawie nie miało 13 proc. ankietowanych.

Prezydent podpisał pięć ustaw

Poza nowelizacją Prawa oświatowego prezydent podpisał także zmiany w Prawie wodnym, Kodeksie pracy, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisy dotyczące rynku kapitałowego.

Jedna z ustaw, dotycząca wdrożenia unijnych przepisów w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

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