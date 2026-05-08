Żurek wydał polecenie ws. Brauna. "Koniec z lekceważeniem państwa"

Jak poinformował we wpisie opublikowanym na platformie X, poinformował, że wydał prokuratorom polecenie, by przy każdym kolejnym wniosku o uchylenie immunitetu liderowi Konfederacji Korony Polskiej równocześnie składano wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

"Mandat parlamentarzysty to nie tarcza do unikania odpowiedzialności"

"Notoryczne łamanie prawa przez Grzegorza Brauna oraz jego próby ucieczki przed odpowiedzialnością wymagają zdecydowanej reakcji. Mandat parlamentarzysty to zobowiązanie do bycia przykładem, a nie tarcza do unikania odpowiedzialności" – napisał Żurek w mediach społecznościowych. Minister dodał, że decyzja ma związek z "uporczywym lekceważeniem procedur i jawnymi próbami stawiania się ponad prawem". Koniec z lekceważeniem instytucji państwa" – podkreślił.

twitter

Wpis Żurka pojawił się po piątkowych wydarzeniach w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, gdzie Braun ponownie nie usłyszał zarzutów. Europoseł stawił się w prokuraturze wraz z obrońcą, jednak, jak przekazała prokuratura, w trakcie czynności procesowych "formułował wypowiedzi niezwiązane z przedmiotem postępowania", a następnie przed zakończeniem czynności "samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku Prokuratury".

Chcą przymusowo doprowadzić Brauna do prokuratury

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk poinformował, że zachowanie Brauna uniemożliwiło zakończenie czynności procesowej. Jednocześnie zaznaczył, że śledczy nie mieli podstaw prawnych do zatrzymania europosła. "Grzegorzowi Braunowi przysługuje bowiem immunitet i do jego zatrzymania niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego. Zatrzymanie parlamentarzysty bez takiej zgody możliwe byłoby wyłącznie w sytuacji wyjątkowej, polegającej na zatrzymaniu na gorącym uczynku przestępstwa, co nie ma zastosowania w tej sytuacji" – podała prokuratura w komunikacie.

Śledczy zapowiedzieli już kolejny krok. "Prokurator niezwłocznie skieruje, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna i jego przymusowe doprowadzenie do prokuratury" – przekazał prok. Pownuk. Według relacji rzecznika w trakcie ogłaszania zarzutów Braun opuścił gabinet prokuratora i złożył wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do Prokuratury Regionalnej.

Pełnomocnik europosła mec. Magdalena Majkowska argumentowała z kolei po wyjściu z prokuratury, że "Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie może bezstronnie prowadzić tego postępowania". Oceniła również, że śledczy "złamali zasadę domniemania niewinności".

Czytaj też:

Prokuratura nie może postawić zarzutów Braunowi. Zaskakujący powódCzytaj też:

Nowy ruch Żurka ws. Obajtka. Złożył wniosek do PE