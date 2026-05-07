Nowy ruch Żurka ws. Obajtka. Złożył wniosek do PE

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej.

"W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przez Posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka dwóch przestępstw skarbowych" – przekazała Prokuratura Krajowa. Pociągnięcie eurodeputowanego do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody PE.

Śledztwo ws. deklaracji podatkowych Obajtka

Jak podała prokuratura, sprawa dotyczy rzekomego podania nieprawdy w korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 r., złożonej 18 listopada 2021 r., w zakresie wysokości osiągniętych przychodów, poprzez niewykazanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł, związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez Orlen S.A. kosztów opieki medycznej oraz nakładami poniesionymi przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" na remont należącej do Obajtka nieruchomości położonej w gminie Choczewo (woj. pomorskie), w wyniku czego doszło do narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 968 351 zł. Chodzi o czyn z art. 56 ust. 1 Kodeksu karnego skarbowego (KKS). Artykuł ten mówi, że podatnik, który składa deklarację lub oświadczenie zawierające nieprawdę lub zataja prawdę, narażając tym samym podatek na uszczuplenie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Drugi czyn polega na podaniu nieprawdy w deklaracji DSF-1 za 2020 r., złożonej 17 lutego 2021 r., w wyniku czego doszło do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci daniny solidarnościowej w kwocie 121 044 zł.

Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Poprzednie skierowano w grudniu 2024 r. oraz lipcu 2025 r. Uchylenie immunitetu europosła następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.

