Czterej polscy europosłowie bez immunitetów. Decyzja PE

Europoseł PiS Daniel Obajtek ma odpowiedzieć za wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu numeru tygodnika "NIE" o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce, a także za składanie fałszywych zeznań w sprawie znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya za twierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem.

Europoseł Konfederacji Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji.

Braun bez immunitetu już po raz piąty

W sprawie uchylenia immunitetu (już po raz piąty) Grzegorzowi Braunowi z Konfederacji Korony Polskiej chodzi o blokowanie przez niego uroczystości w Jedwabnem w lipcu 2025 r.

Jak podkreśla Polskie Radio, Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji PE. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk – wszyscy z PiS.

Uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy. Wniosek musi zostać wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez europarlamentarną komisję prawną (JURI).

