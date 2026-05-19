Kard. Parolin: Unia Europejska musi być twórczym wysiłkiem na rzecz pokoju

We wtorek w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenia odebrali m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nagroda ta honoruje osoby, które znacząco przyczyniły się do integracji i jedności kontynentu.

Kard. Parolin w swoim wystąpieniu podkreślił, że w świecie narastają konflikty i pokój zagrożony jest na wielu frontach. Wymienił toczącą się w Europie wojnę na Ukrainie. Wskazał, że Unia Europejska musi ucieleśniać „twórczy wysiłek na rzecz harmonii”, do czego zachęcał jeden z jej ojców-założycieli, Robert Schuman, którego proces beatyfikacyjny jest w toku.

Razem na rzecz pokoju

Przekazując pozdrowienia od Papieża Leona XIV, kard. Parolin podkreślił, że harmonia między narodami pozostaje „fundamentalną obietnicą” Unii Europejskiej i „jasnym zobowiązaniem międzynarodowym” Stolicy Apostolskiej, co wielokrotnie powtarzał sam Papież. Dodał, że u podstaw tego „współistnienia obywatelskiego” leżą wartości, zakorzenione w europejskiej historii chrześcijaństwa, których wymownymi świadkami byli ojcowie-założyciele wspólnoty europejskiej. „Wśród tych wartości przede wszystkim znajduje się afirmacja godności człowieka, która jest nienaruszalna i musi być chroniona na każdym etapie życia”. Na zakończenie watykański sekretarz stanu potwierdził gotowość Stolicy Apostolskiej do współpracy z instytucjami europejskimi, aby razem budować pokój.

Wałęsa, Merkel i Buzek z Orderami Zasługi

Jerzy Buzek otrzymał Europejski Order Zasługi m.in. za "wysiłki w roli premiera na rzecz integracji Polski z Unią Europejską i NATO, bycie liderem integracji europejskiej jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz zreformowanie i wzmocnienie PE". – Świat, w którym korzystaliśmy z dywidendy pokoju, taniego gazu, bezpiecznego handlu z Chinami, a Stany Zjednoczone nas broniły... ten świat już nie istnieje. W tych warunkach niezwykły projekt, jakim jest nasza Unia, musimy na nowo przemyśleć i umocnić. Jak mówił Robert Schuman, Europa była zawsze projektem, marzeniem, grą wyobraźni – mówił były premier po odebraniu odznaczenia.

Lech Wałęsa otrzymał wyróżnienie m.in. za "decydującą rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce jako przywódca Solidarności" oraz "niezłomne zaangażowanie na rzecz wartości europejskich". – Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem. Zależy mi na tym, aby Unia i pokolenie posolidarnościowe odniosło sukces. Chciałbym się do tego przyczynić – stwierdził były prezydent.

Europejski Order Zasługi otrzymała także Angela Merkel. Jak wskazano w uzasadnieniu, za "stabilne przywództwo jako kanclerz Niemiec przez 16 lat, wiodącą rolę w przyjęciu traktatu lizbońskiego, niezachwianą determinację na rzecz projektu europejskiego i wartości europejskich oraz budowanie pomostu między Wschodem a Zachodem".

