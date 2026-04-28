Kaczyński: Parlament Europejski wyraził zgodę na dalsze represje

Europoseł PiS Daniel Obajtek ma odpowiedzieć za wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu numeru tygodnika "NIE" o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce, a także za składanie fałszywych zeznań w sprawie znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya za twierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem. Europoseł Konfederacji Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji.

Kaczyński pisze o "represjach"

Jarosław Kaczyński komentując sytuację, stwierdził, że europarlament stosuje represje wobec polityków PiS.

"Kolejny raz Parlament Europejski wyraził zgodę na dalsze represje wobec polityków opozycji. Patryk Jaki szkalowany jest za to, że powiedział prawdę, iż za czasów PiS kontrola operacyjna była stosowana tylko po wyrażeniu zgody przez sąd. Z kolei Danielowi Obajtkowi zabrano immunitet, bo odważył się bronić uczuć religijnych i Świętego Jana Pawła II, wycofując ze stacji Orlen wydanie tygodnika „NIE”, szkalujące naszego Wielkiego Polaka" – stwierdził prezes PiS.

"W Polsce Tuska odpowiedzialność ponoszą nie wydawcy obrazoburczego tygodnika albo ci, którzy sieją kłamliwą propagandę, ale osoby, które stoją po stronie prawdy i wartości ważnych dla milionów Polaków. Przyjdzie jeszcze czas, że dobro, uczciwość i przyzwoitość zwyciężą" – dodał Kaczyński we wpisie zamieszczonym w sieci.

Jak podkreśla Polskie Radio, Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji PE. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk – wszyscy z PiS.

