Szczepkowska oburzona MMA. "Histeryczna ekstaza, publiczność szaleje jak stado dzikich"

Prezydent Karol Nawrocki odbył krótką rozmowę z przywódcą USA Donaldem Trumpem przy okazji gali UFC, która odbyła się w Waszyngtonie. Nawrocki został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny oraz galę UFC Freedom 250, która odbyła się z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Wydarzenie, które odbyło się w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie, oglądało ponad 4 tys. gości. Na widowni byli m.in. członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, politycy, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi.

Szczepkowska: To jednak straszne

Wydarzenie skomentowała aktorka Joanna Szczepkowska, znana z krytycznego podejścia do obecnego przywódcy. "Dobry wieczór. MMA. Mieszane sztuki walki, które jako prezent zafundował sobie Donald Trump. Pochwala to tylko 16 proc. Amerykanów, a z Polski Karol Nawrocki, który przywiózł ze sobą naszego, polskiego bohatera od tego pięknego sportu. Przyjrzałam się tej dziedzinie. Obejrzałam dwie walki. Na początku wygląda to na całkiem lekką odmianę boksu. Od czasu do czasu jeden drugiego kopnie, ale na ogół to takie podrygi i próbne ciosy. Do czasu. Nie kocham boksu, ale coś tam wiem. W boksie wolno zadawać ciosy tylko w pozycji stojącej i tylko pięściami w odpowiednich rękawicach, które amortyzują uderzenie. Bić można tylko powyżej pasa. W MMA ? Bijesz, kopiesz, rzucasz, dusisz, łokciem, kolanem, a jak przeciwnik leży, możesz go walić pięścią i łokciem w głowę. Zabronione jest… wsadzanie palców w oczy" – grzmi z oburzeniem.

"Nazywa się to 'mieszane sztuki walki', czyli z każdej z brutalnych dziedzin po trochu. Cały show jest prowadzony w histerycznej ekstazie, a publiczność szaleje jak stado dzikich. Im więcej ciosów na głowę leżącego, tym głośniejszy ich zachwyt. Oglądając te walki i tych ludzi na widowni, myślałam o tym, jakie to jednak straszne, że to jest gust prezydenta USA i nagle miałam skojarzenie z napaścią na Kapitol i tamte tłumy dzikich z 2021 roku. Właściwie już nie pamiętamy, że stało się to z namowy Trumpa. Zginęło wtedy 5 osób, a ok 140 policjantów zostało rannych" – przypomina.

Szczepkowska stwierdza, że "w krótkiej historii MMA zginęło już 19 zawodników. Najczęstszą przyczyną śmierci, są obrażenia mózgu. To co dzisiaj w nocy ma się dziać z okazji urodzin Trumpa, to nie są tylko igrzyska. To nie jest jakaś 'typowa trampowska prowokacja', jak mówią niektórzy dziennikarze. To jest klimat agresji i brutalności, który kocha Trump i kocha rezydent. Walenie w głowę, kopanie, duszenie, krew, nie są dla nich gorszące. Gorszące są związki partnerskie. Nie polecam tego, ale w pierwszym komentarzu zamieszczam link do walki zawodnika, który do USA poleciał z rezydentem. Kto ma silę, niech obejrzy walkę Błachowicza z Guskovem. Po pierwszej minucie się zaczyna. A Kaczyński lubi oglądać byki na arenie. Polska prawica".

"To kłamstwo"

"I jeszcze jedno: natknęłam się na jakieś spotkanie Nawrockiego z polskimi dziennikarzami, już teraz, w USA. Pytania zadawał między innymi korespondent TVN-u. Po jednym z pytań, rezydent kolejny raz zaczął nadawać na rząd, mówiąc o jego antyamerykańskim nastawieniu. Wspomniał też o wielu rozmowach telefonicznych z Trumpem i znowu o antyamerykańskim nastawieniu rządu. To jest po pierwsze kłamstwo, poza tym jeśli o tym właśnie rozmawia z prezydentem innego państwa, to jest to zdrada. Korespondent TVN u na to…nic. Nie skontrował żadnym pytaniem. Zamiast tego zapytał….jaki prezent ma Nawrocki dla Trumpa. Ktoś z TVP natomiast skontrował. Zmiana warty?" – pyta Joanna Szczepkowska.

"Na urodziny życzmy, żeby wziął klatkę, Batyra i niech mu walczy dożywotnio na jakiejś wyspie bezludnej" – podsumowała.

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