"Służą Rosji". Kaczyński na miesięcznicy: Władza też jest w tym froncie

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, na czele z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, składając kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Przemówienie lidera PiS było kilkukrotnie przerywane przez grupę prowokatorów. – Eskalują, eskalują i jeszcze raz eskalują. Eskalują, bo muszą bronić rzeczy nie do obrony. Zbrodnia Putina, zbrodnia Rosji i jego polskich współpracowników, to jest prawda o katastrofie smoleńskiej, o zamachu smoleńskim – powiedział Kaczyński.

Kaczyński: Obecna władza jest w tym froncie

– Ci, którzy tutaj są, niezależnie od tego, czym się bezpośrednio kierują, bo być może są tutaj także głupcy, skończeni głupcy, którzy wierzą w te wszystkie opowieści, służą Rosji, służą tym wszystkim, którzy chcą szkodzić Polsce, którzy prowadzą z Polską wojnę hybrydową – mówił prezes PiS podczas miesięcznicy smoleńskiej.

– To, że broni ich policja, to najlepszy dowód na to, że obecna władza niestety też jest w tym froncie. To jest fatalne, ale możemy to zmienić. Potrzebna jest wielka mobilizacja, potrzebna jest jedność prawicy i wtedy przyjdzie zwycięstwo. Wtedy tych ludzi tutaj nie będzie i będzie dokładnie wyjaśnione, czym się kierowali, z kim są powiązani, kto im płacił i jakie kary będą musieli z tego powodu ponieść. Zrobią to niezależne sądy, kierowane przez prezesów, którzy powinni tymi sądami kierować, i prokuratura, kierowana przez legalnych prokuratorów – oznajmił.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Sejm RP w uchwale z 2010 r. uznał katastrofę smoleńską za największą tragedię w powojennej historii Polski. To także największa katastrofa pod względem liczby ofiar w historii polskich Sił Powietrznych.

Czytaj też:

Kaczyński: Kłamstwo smoleńskie ciągle trwaCzytaj też:

Przypominamy niewygłoszone przemówienie śp. Lecha Kaczyńskiego w Katyniu