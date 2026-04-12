W październiku 2025 r. w centrum Moskwy otwarto wystawę zatytułowaną "Dziesięć wieków polskiej rusofobii", przygotowaną przez Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. Ekspozycja, pełna manipulacji i fałszywych tez, ma – według organizatorów – pokazywać "ciągłą wrogość Polski wobec Rosji" – "od średniowiecza po współczesność".

Wystawa została zaprezentowana na Bulwarze Gogola, w samym sercu stolicy Rosji. Na 32 panelach umieszczono fotografie, kopie dokumentów i plansze, które – zdaniem autorów – "ujawniają wielowiekową rusofobię Polski". Organizatorzy starają się przekonać, że "nienawiść do Rosji" jest częścią polskiej tożsamości narodowej.

Kłamstwa o Katyniu i II wojnie światowej

Szef Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego Michaił Miagkow stwierdził podczas otwarcia wystawy, że Królestwo Polskie w XIX wieku "rozwijało się dzięki przynależności do Imperium Rosyjskiego", a po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska "natychmiast rozpoczęła wrogie działania wobec Rosji".

Znaczną część ekspozycji poświęcono II wojnie światowej. Armia Andersa została przedstawiona jako formacja, która "zdradziła Związek Radziecki", a wycofanie jej żołnierzy do Iranu opisano jako "akt nielojalności wobec sojusznika". Autorzy wystawy całkowicie zaprzeczyli ustaleniom historyków i dokumentom dot. zbrodni katyńskiej, przypisując odpowiedzialność za mord na polskich oficerach... Niemcom.

Wystawa o "polskiej rusofobii" w Katyniu

10 kwietnia – tuż przed rocznicą zbrodni katyńskiej, a zarazem w rocznicę katastrofy smoleńskiej – skandaliczna wystawa "Dziesięć wieków polskiej rusofobii" pojawiła się na terenie Memoriału Katyńskiego – w miejscu symbolizującym jedną z największych zbrodni na Polakach, popełnionych przez Rosjan w XX wieku.

Jak podało Centrum Europy, fałszująca historię ekspozycja została ustawiona niedaleko wejścia na polski cmentarz katyński.

