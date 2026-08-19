Tańsze paliwo na dłużej? Wiadomo, czy rząd przedłuży pakiet CPN

Miłosz Motyka, minister energii, został zapytany w wywiadzie dla "Super Expressu" o to, jakie ceny paliw będą 1 września.

– To będzie zależało od sytuacji na rynkach. Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Na ten moment nie ma decyzji o przedłużeniu – powiedział.

Ceny paliw w dół tylko na dwa tygodnie?

Pytany o to, czy taka decyzja może zapaść, odpowiedział, że nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu. – Byłaby taka decyzja już podjęta, gdyby pan prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków – stwierdził.

Miłosz Motyka, dopytywany, kto finansuje czasowa obniżkę cen paliw, odpowiedział, że „budżet państwa, czyli my, pan, ja, wszyscy obywatele chcieli wskazać inne źródło finansowania, gdy pakiet CPN był wprowadzany w marcu, ale w tym zakresie przeszkodziła nam decyzja pana prezydenta”.

Maksymalne ceny paliw w środę

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, litr benzyny 98 – nie więcej niż 7,26 zł, a litr oleju napędowego – nie więcej niż 7,47 zł.

W poniedziałek – pierwszego dnia po wznowieniu pakietu CPN – benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98 – 7,20 zł za litr, a olej napędowy – nie więcej niż 7,37 zł za litr.

We wtorek benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98 – 7,20 zł za litr, a olej napędowy – nie więcej niż 7,37 zł za litr.

Rząd przywrócił pakiet CPN w ograniczonym zakresie

Od poniedziałku ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

Pierwotnie pakiet CPN został wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

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